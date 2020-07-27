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تحسباً لانتقام حزب الله.. تأهب إسرائيلي على الحدود مع سوريا ولبنان

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تحسباً لانتقام حزب الله.. تأهب إسرائيلي على الحدود مع سوريا ولبنان تحسباً لانتقام حزب الله.. تأهب إسرائيلي على الحدود مع سوريا ولبنان

جي بي سي نيوز:- أفادت الأنباء القادمة من القدس أن الجيش الإسرائيلي فرض حالة تأهب على الحدود مع لبنان وسوريا، تحسباً لانتقام حزب الله لمقتل أحد قيادييه في غارات إسرائيلية على سوريا.

كما تخشى إسرائيل من إطلاق إيران صواريخ دقيقة من سوريا أو خارجها، تجاه أهداف إسرائيلية، حيث إن الجيش الإسرائيلي منع تحرك مركبات وآليات عسكرية وأغلق المحاور القربية من الحدود مع لبنان، كما أغلق المجال الجوي في المنطقة الشمالية.

وتأتي هذه التحركات وسط تكهنات بتحويل الجنوب السوري إلى ساحة تصفية حسابات إيرانية إسرائيلة أميركية.

في الأثناء، سجل الجيش اللبناني 29 خرقا إسرائيليا للأجواء خلال اليومين الماضيين. وقال الجيش إن جميع الخروقات نفذتها طائرات استطلاع فوق مناطق الجنوب بشكل خاص، مؤكداً أنه يتابع ذلك مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وبالتزامن، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي أطلق طائرة مسيرة للرصد والتعقب كانت تحلق على علو منخفض فوق السياج التقني قرب بلدة حولا.

في سياق متصل، وتزامناً مع توترات إيران وحزب الله اللبناني داخل الأراضي السورية، أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي جولة في القيادة الشمالية العسكرية، كما شارك في الجولة كل من قائد المنطقة الشمالية ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية وقائد فرقة الجليل في الجيش الإسرائيلي.

جي بي سي نيوز

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