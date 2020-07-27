"الصحة العالمية": لا يمكن استمرار حظر السفر الدولي لأجل غير مسمى

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"رايان" دعا لعودة الاقتصادات للعمل

ذكرت منظمة الصحة العالمية اليوم (الاثنين)، أن حظر السفر الدولي لا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى، داعية الدول إلى فعل المزيد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد داخل حدودها.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بالمنظمة مايك رايان: "سيكون من شبه المستحيل للدول المنفردة إبقاء حدودها مغلقة في المستقبل المنظور، ويجب أن تعود الاقتصادات للعمل وعلى الناس استئناف أعمالهم ويجب استئناف التجارة".

ولفت إلى أن الضغط على الفيروس يدفع عدد الحالات للانخفاض، وتخفيف هذا الضغط يجعلها تعود للزيادة، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضح "رايان" أن تحديد نمط انتشار المرض في المستقبل سيستغرق أيامًا أو أسابيع، كلما فهم المرض، وكلما وضع تحت الميكروسكوب، تزداد القدرة على تخليص المجتمعات منه.