أخبار عاجلة

البريد السعودي و41 عامًا من "طوابع الحج".. أولها كان "عرفة" -
شاهد.. أول لقطات لنقل الحجاج من مشعر #منى إلى #عرفات -
"لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا".. قصة "أول حصن في الإسلام" خلده القرآن -
الأمطار تواعد "عرفات" والمشاعر.. وهذه توقعات "الأرصاد" -
جبل النور.. قمته كـ"سنام الجمل" ومنه سطع نور النبوة -
السعودية وجنوب اليمن.. هل يتحقق الاستقرار؟ -
هنا ألقى النبي خطبة الوداع.. جبل الرحمة شهير "عرفات".. تكوين له أسماء -
النفط يرتفع و"برنت" يسجل 43.75 دولار للبرميل -
تجربة تكشف علاقة الفيروس التاجي بالماء "المغلي" يدمره تماماً -
جموع الحجاج تتوافد إلى عرفات.. تكبير ودعاء وهذه أخطاء تضيع الثواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بسبب إصابة في الفخذ.. "ديبالا" يغيب عن مواجهة يوفنتوس وليون

Print

بسبب إصابة في الفخذ..

من المتوقع غياب الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس، على المشاركة في مباراة فريقه أمام ليون، ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا؛ بسبب تعرضه لإصابة قوية خلال مباراة سامبدوريا بالدوري.
وأكدت تقارير "سكاي إيطاليا"، الإثنين، أن ديبالا يعاني من إصابة في الفخذ الأيسر، قد تبعده عن الملاعب لمدة تزيد على أسبوعين، مما يعني إمكانية غيابه عن مباراة ليون.
ومن المتوقع أن يعتمد ماوريزيو ساري على الثلاثي برنارديسكي، هيجواين، ورونالدو في خط الهجوم، بناء على جاهزية الثلاثي خلال المباريات المتبقية في الكالتشيو.
على جانب متصل، خسر يوفنتوس ذهاباً بهدف دون مقابل في فرنسا ضمن جولة الذهاب، لذلك يجب أن يفوز على ليون بفارق هدفين من أجل ضمان التأهل إلى ربع نهائي البطولة الأوروبية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"موبايلي" ترفع الطاقة الاستيعابية للشبكة استعداداً لموسم الحج

"موبايلي" ترفع الطاقة الاستيعابية للشبكة استعداداً لموسم الحج

"موبايلي" ترفع الطاقة الاستيعابية للشبكة استعداداً لموسم الحج

"موبايلي" ترفع الطاقة الاستيعابية للشبكة استعداداً لموسم الحج

سكان 3 أحياء بحائل يشتكون من سوء تغطية شبكة "زين السعودية"

سكان 3 أحياء بحائل يشتكون من سوء تغطية شبكة "زين السعودية"

مشاهد جديدة لحوت عملاق عالق في شبكة صيد الأسماك

مشاهد جديدة لحوت عملاق عالق في شبكة صيد الأسماك

شبكة عيون الإخبارية