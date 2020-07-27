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الإطاحة بمواطن انتحل صفة رجل أمن وتورط بسرقة مركبة وسلب العمالة الوافدة

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الإطاحة بمواطن انتحل صفة رجل أمن وتورط بسرقة مركبة وسلب العمالة الوافدة الإطاحة بمواطن انتحل صفة رجل أمن وتورط بسرقة مركبة وسلب العمالة الوافدة
قاوم وحاول الهرب ولكن رجال الأمن تمكنوا من السيطرة عليه بالرياض

الإطاحة بمواطن انتحل صفة رجل أمن وتورط بسرقة مركبة وسلب العمالة الوافدة

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض تمكنت - بفضل الله - من القبض على (مواطن في العقد الرابع من العمر)، لتورطه بانتحال صفة رجل أمن واستيقاف قائد مركبة والاستيلاء عليها، واستخدامها بارتكاب عددٍ من جرائم سلب العمالة الوافدة في حيي (السويدي ومنفوحة) وسرقة ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات.

وقد قاوم وحاول الهرب ولكن رجال الأمن تمكنوا من السيطرة عليه، وضبطه في المركبة التي استولى عليها وبحوزته مبلغ مالي وعملات أجنبية وجهازي جوال، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة .

شرطة الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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