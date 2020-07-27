أخبار عاجلة

الأمطار تواعد "عرفات" والمشاعر.. وهذه توقعات "الأرصاد" -
جبل النور.. قمته كـ"سنام الجمل" ومنه سطع نور النبوة -
السعودية وجنوب اليمن.. هل يتحقق الاستقرار؟ -
هنا ألقى النبي خطبة الوداع.. جبل الرحمة شهير "عرفات".. تكوين له أسماء -
النفط يرتفع و"برنت" يسجل 43.75 دولار للبرميل -
تجربة تكشف علاقة الفيروس التاجي بالماء "المغلي" يدمره تماماً -
جموع الحجاج تتوافد إلى عرفات.. تكبير ودعاء وهذه أخطاء تضيع الثواب -
ضيوف الرحمن يستعدون للتوجه إلى مشعر #عرفات -
تطبيقًا لمبدأ التعامل بالمثل".. العراق يعلّق العمل بتأشيرات الدخول مع تركيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة الطائف ترصد وتزيل تعديات على مساحة 100 ألف م2 بالمحافظة

Print
أمانة الطائف ترصد وتزيل تعديات على مساحة 100 ألف م2 بالمحافظة أمانة الطائف ترصد وتزيل تعديات على مساحة 100 ألف م2 بالمحافظة
عقوم ترابية وحظائر للمواشي وأسوار وغرف صفيح وخيام وشبوك وأسوار وإشغالات

أمانة الطائف ترصد وتزيل تعديات على مساحة 100 ألف م2 بالمحافظة

جندت الأقسام الرقابية بأمانة الطائف جهودها لمتابعة المخالفات والتجاوزات والتعديات، ورصدت بلدية السيل الصغير الفرعية إحداثات مخالفة على مساحة تتجاوز 100 ألف متر مربع من التعديات غير النظامية على الأراضي الحكومية البيضاء وأراضي آخرين في العرفاء شمال المحافظة .

وأقام المحدثون تعديات تمثلت في عقوم ترابية وحظائر للمواشي وأسوار وغرف من الصفيح وخيام وشبوك وأسوار من البلك وإشغالات مختلفة، بهدف تحويلها لملكيات خاصة دون أي مسوغ نظامي، مستغلين إجازة عيد الأضحى المبارك لإحداث التعديات وحيازة الأراضي.

وأزالت آليات أمانة الطائف التعدي بالتنسيق مع الجهات الأمنية فور التأكد من عدم وجود إثباتات رسمية تخولهم استغلال الأرض، ورصدت الفرق الرقابية الميدانية أعمال التعدي خلال أعمال متابعة الأراضي والتعديات في المدة الماضية، مما استوجب التدخل الفوري لاستعادة الأرض.

وأوضحت الأمانة أن إقامة الإشغالات العشوائية على الأراضي الحكومية والمخصصة للمشاريع التنموية المستقبلية يشكل حجر عثرة في تنفيذ المشاريع، وتابعت الفرق الرقابية للبلديات الفرعية أعمال التعدي، حيث يعمد المعتدون إلى استغلال الأراضي المخصصة للمشاريع أو الأراضي المجاورة للمشاريع قيد الإنشاء والأراضي على الطرق السريعة وذات المواقع المميزة بهدف استغلالها بشكل مخالف للأنظمة والتعليمات.

وبينت أن أعمال مراقبة البناء والتعديات مستمرة خلال الإجازة الرسمية، وسيتم التعامل الفوري مع التعديات وإزالتها، مشيرة إلى أنها أزالت أكثر من 3 ملايين متر مربع من التجاوزات غير النظامية على الأراضي الحكومية مؤخرًا في مواقع مختلفة من المحافظة .

أمانة الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
البريد السعودي و41 عامًا من "طوابع الحج".. أولها كان "عرفة"

البريد السعودي و41 عامًا من "طوابع الحج".. أولها كان "عرفة"

شاهد.. أول لقطات لنقل الحجاج من مشعر #منى إلى #عرفات

شاهد.. أول لقطات لنقل الحجاج من مشعر #منى إلى #عرفات

"لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا".. قصة "أول حصن في الإسلام" خلده القرآن

"لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا".. قصة "أول حصن في الإسلام" خلده القرآن

الأمطار تواعد "عرفات" والمشاعر.. وهذه توقعات "الأرصاد"

الأمطار تواعد "عرفات" والمشاعر.. وهذه توقعات "الأرصاد"

شبكة عيون الإخبارية