"مدني جازان" يعقد اجتماعاً طارئاً للجنة الفورية لمواجهة الحالة المطرية

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للوقوف على جاهزية وإمكانات الجهات الحكومية.. ورفع درجة التنسيق

عقدت اللجنة الفورية لأعمال الدفاع المدني ومواجهة حالات الطوارئ في منطقة جازان أمس، اجتماعاً طارئاً برئاسة مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد الدكتور عبدالله بن عايض الشهري، وحضور جميع مندوبي الجهات المعنية؛ لمواجهة الحالة المطرية التي تشهدها منطقة جازان، والوقوف على جاهزية إمكانات جميع الجهات الحكومية، ورفع درجة التنسيق بين الجهات والدفاع المدني لمواجهة الحالات الطارئة؛ نتيجة ما تمر به المنطقة من تغيرات وتقلبات جوية وهطول للأمطار وجريان السيول في الأودية.

وقال "الشهري": عقد الاجتماع تم بناءً على ما ورد من تنبيهات متقدمة صادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمن استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية التي تؤدي إلى جريان السيول في الأودية في معظم محافظات المنطقة، والهدف من اجتماع اللجنة هو رفع درجة التنسيق بين الجهات الحكومية كافة؛ بهدف الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات نظراً لزيادة التوقعات بكمية مياه الأمطار الغزيرة المتوقع هطولها على المنطقة خلال الايام القادمة.

ونوّه مدير الدفاع المدني بالمنطقة بحرص ومتابعة أمير منطقة جازان ونائبه وتوجيهاتهما الدائمة لبذل كل ما يوفر حماية الأرواح والممتلكات، مشيرا إلى أن عدداً من اللجان الفرعية للدفاع المدني في عدد من محافظات المنطقة عقدت اجتماعات برئاسة محافظي المحافظات في هذا الخصوص وذلك تحقيقاً لمبدأ التكامل والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية بالمحافظات ورفع درجة الاستعداد والمواجهة للحالات الطارئة.

وأكد "الشهري" أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على مدار الساعة بمتابعة المتغيرات المناخية التي تمر بها المنطقة مع رفع درجة الجاهزية لأي طارئ والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كل المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان جميع المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن مواقع الخطورة أثناء هطول الأمطار وجريان السيول والالتزام بإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات والاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني.

مدني جازان