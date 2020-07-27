وزير الشؤون الإسلامية يدشن البرنامج الدعوي "حج بسلام وأمان" الليلة

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ضمن أعمال وبرامج الوزارة التوعوية خلال الموسم

يدشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الليلة البرنامج الدعوي في موسم حج هذا العام 1441هـ، تحت عنوان (حج بسلام وأمان).

ويستمر البرنامج حتى الثاني عشر من شهر ذي الحجة، بمجموعة من المحاضرات العلمية والدعوية، عبر منصات الوزارة بالتواصل الاجتماعي، وتناقش عددًا من القضايا التي تهم الحاج.

ويفتتح البرنامج اليوم تمام الساعة التاسعة مساءً بكلمة يلقيها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عبر قناة الوزارة باليوتيوب .

وتنطلق محاضرات البرنامج يوم غد الثلاثاء، حيث يلقي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، محاضرة بعنوان "وصايا وتوجيهات لحجاج بيت الله الحرام" في تمام الساعة الخامسة مساءً، كما يلقي الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن محمد السعيد محاضرة بعنوان "صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم" في تمام الساعة التاسعة مساءً.

كما سيشارك في البرنامج عدد من العلماء والدعاة وأعضاء هيئة التدريس في عدد من الجامعات، وتشمل الموضوعات جهود المملكة في حفظ سلامة وأمن ضيوف الرحمن، وفضائل وأحكام يوم عرفه، والدعاء فضله وأحكامه، والحث على التوبة إلى الله، و(ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)، و"إن دمائكم وأموالكم حرام عليكم"، (واذكروا الله في أيام معدودات)، ومظاهر التوحيد في الحج، (وكذلك جعلناكم أمة وسطا)، وأثر الحج على المسلم.

يذكر أن تنظيم هذا البرنامج يأتي في إطار جهود وزارة الشؤون الإسلامية التوعوية من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة في إيصال رسالتها المجتمعية، واستمرار أنشطتها المختلفة المتزامنة مع حج هذا العام الاستثنائي عن بعد، حيث سيتم بث جميع المحاضرات على حساب الوزارة في اليوتيوب.