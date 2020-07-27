أنباء عن "رسالة" إسرائيلية: عنصر حزب الله قتل "خطأ"

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جي بي سي نيوز :- نشرت قناة "الميادين" اللبنانية تقريرا، السبت، أشارت فيه إلى ورود رسالة من الاحتلال الإسرائيلي إلى "حزب الله" عبر الأمم المتحدة، تفيد بأن قتل أحد عناصر الحزب في سوريا "لم يكن مقصودا".

وأوضح التقرير، الذي تناقلته وسائل إعلام عبرية بينها "يديعوت أحرنوت" و"هآرتس"، أن الأمم المتحدة أبلغت "حزب الله" برسالة إسرائيلية تتعلق بمقتل "علي كامل محسن"، الاثنين الماضي.

وأفادت مصادر لموقع القناة أن فحوى الرسالة أن الاحتلال لم يكن يعرف بوجود "محسن" في هدف تم ضربه، ولم تكن تقصد قتله.

وأضافت أن الاحتلال حذر حزب الله من "مغبة شنّ أي عمل عسكري انتقامي".

وتابعت المصادر بأن جيش الاحتلال اتخذ إجراءات قرب الحدود بعد علمه بأن حزب الله حسم قراره بالرد.

ونفى تقرير "الميادين" صحة أنباء ورود رسائل عبر وسطاء آخرين.

ولم يصدر على الفور تعليق رسمي من أي من الأطراف المعنية على تلك الأنباء.

وكان الحزب اللبناني قد نعى "محسن"، الذي قتل في الغارة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت موقعا عسكريا قرب مطار دمشق الدولي.

عربي 21