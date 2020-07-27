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.. السيول تقطع طريق محايل- بحر أبو سكينة وتعزل السكان

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تسببت في شل الحركة المرورية والتجارية

بالفيديو.. السيول تقطع طريق محايل- بحر أبو سكينة وتعزل السكان

تسببت الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي شهدها مركز بحر أبو سكينة غرب عسير في قطع الطريق وعزل السكان وتوقف حركة المسافرين.

وكانت إحدى الشركات قد قامت بإنشاء عبارة صغيرة الحجم في جهل منها بما يمكن أن ينتج عن ذلك في حالة جريان الوادي بالسيول بعد مباشرتها لصيانة كبري وادي الحازم بآل ختارش الطريق الدولي الرابط بين الحريضة بحر أبوسكينة محايل.

هذا ولا يزال الطريق مقطوعًا منذ الساعة الثانية والنصف ظهرًا وسط محاولات فاشلة من بعض قائدي المركبات والشاحنات في العبور، فيما قالت مصادر "سبق" إن هنالك طريقًا بديلًا لا يمكن عبوره بسبب السيول التي يشهدها حاليًا.

بالفيديو.. السيول تقطع طريق محايل- بحر أبو سكينة وتعزل السكان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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