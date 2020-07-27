تأجيل محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلتيها في شبرا

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية كلا من المستشار رضا عيد، والمستشار محمود خليل، وأمانة سر أشرف حسن، تأجيل نظر قضية الأم المتهمة بقتل طفلتيها "ريتاج – وجنا"، بعد طلب الدفاع مهلة للاطلاع والاستعداد للمرافعة وحددت المحكمة لنظرها جلسة ٢٤ أغسطس المقبل، مع استمرار حبس المتهمة.

كان المستشار محمد حتة المحامي العام الأول لنيابات جنوب القليوبية، أحال المتهمة لمحكمة الجنايات بتهمة القتل العمد، لقتلها طفلتيها خنقًا وادعاء أنهما توفيتا بالغاز، وأعد قرار الإحالة عمرو عوض رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة.

كان العميد إسماعيل عبدالله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، تلقى إشارة من مستشفى ناصر العام، بوصول الطفلتين "ريتاج 7 سنوات" و"جنا 6 سنوات" جثتان، وتوجد شبهة جنائية في وفاتها.

جرى إخطار اللواء فخر العربي مدير الأمن، وانتقل على الفور المقدم أحمد حمدي رئيس مباحث القسم، وبسؤال الأم ادعت أنها خرجت إلى السوق لشراء مستلزمات المنزل، وعندما عادت اكتشفت وفاتهما خنقا بالغاز، والمعاينة تبين أن الحادث به شبهة جنائية، وتبين كذب رواية الأم، وأنها وراء مقتلهما خنقًا بيدها أثناء نومهما في غرفتهما، انتقامًا من زوجها الذي يعتدي عليها دائمًا بالضرب، فقررت التخلص منهما، وعندما شعرت المتهمة بالذنب حاولت إنقاذ الطفلتين لكن بعد فوات الأوان.

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