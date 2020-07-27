2613 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" في المملكة و53793 فحصاً مخبرياً في 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1993 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 268934 حالة، من بينها 43238 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 2126 حالة حرجة، كما تم تسجيل 2613 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 222936 حالة.

وأوضحت "الصحة" أن الحالات المسجلة وعددها 1993 حالة منها 40% إناث، و60% ذكور، وكبار السن 5%، و11% أطفال، 84 % بالغون.

فيما بلغ عدد الوفيات 2760 حالة، بإضافة 27 حالة وفاة جديدة.

لافتةً إلى أنه تم إجراء 53793 فحصاً مخبرياً جديداً، ليصل إجمالي عدد الفحوصات 3110749 فحصاً، حيث يوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد" أو زيارة عيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق واتس آب عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد