بتهمة "التشهير بالطلاب".. إحالة مدير مدرسة في قنا للتحقيق

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قنا – عبد الرحمن القرشي:

أعلن الدكتور أبو الوفا عبد السلام، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في قنا، عن إحالة مدير مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الإعدادية بالألومنيوم للشئون القانونية، للتحقيق معها بعد نشر كشوف بأسماء الطلاب الذين لم يقوموا بسداد المصروفات المدرسية عبر "فيسبوك".

وأضاف مدير عام إدارة نجع حمادي، أنه: "أمر بحذف المنشورات، التي تؤثر على نفسية الطلاب بالسلب، بعد التشهير بهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك مخالف لقواعد المديرية".

كانت حالة من الغضب الشديد سادت بين رواد على مواقع التواصل الاجتماعي في قنا، بعد نشر مدرسة إسماعيل يوسف الإعدادية بالألومنيوم، كشوف بأسماء الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات المدرسية عبر حسابها على الفيسبوك، وقالت إنه في حالة عدم السداد سوف يتعرض ولي الأمر للمساءلة القانونية.