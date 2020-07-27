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انفوجرافيك| الأولى في خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر بالشرق الأوسط وإفريقيا 2019

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انفوجرافيك| مصر الأولى في خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر بالشرق الأوسط وإفريقيا 2019 انفوجرافيك| الأولى في خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر بالشرق الأوسط وإفريقيا 2019

مصراوي Masrawy

12:06 م الإثنين 27 يوليه 2020

كتب- محمد غايات:

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، انفوجرافيك سلط من خلاله الضوء على تقدم على خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2019، وذلك وفقاً لمؤسسة "FDI Intelligence".

و جاء في التقرير، زيادة نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر بنسبة 20.2%، لتحتل بذلك المركز الأول على منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا عام 2019، باستثمارات 13.7 مليار دولار، مقارنة بالمركز الرابع عام 2018، باستثمارات 11.4 مليار دولار، وذلك على الرغم من انخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 14.9%، لتصل إلى 115.2 مليار دولار عام 2019، مقارنة بـ 135.4 مليار دولار عام 2018.

ورصد التقرير، احتلال الإمارات المركز الثاني باستثمارات 12.8 مليار دولار، تليها في المركز الثالث باستثمارات 12.3 مليار دولار، في حين احتلت نيجيريا المركز الرابع باستثمارات 10.2 مليار دولار، تلتها غانا في المركز الخامس باستثمارات 4.8 مليار دولار، وجنوب أفريقيا المركز السادس باستثمارات 4.1 مليار دولار، كما احتلت كينيا المركز السابع باستثمارات 3.8 مليار دولار، و سلطنة عمان المركز الثامن باستثمارات 3.5 مليار دولار، والمغرب في المركز التاسع باستثمارات 3 مليار دولار، بينما جاءت كوت ديفوار في المركز العاشر باستثمارات 2.9 مليار دولار.

واستحوذت مصر على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 11.9% عام 2019، مقارنة بـ 8.4% عام 2018، كما احتلت المركز 15 عالمياً من حيث تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2019، مقارنة بالمركز الـ 23 عام 2018.

وجاء في التقرير، زيادة عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بمصر بنسبة 60%، لتحتل بذلك المركز الثاني في هذا الشأن بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عام 2019، بعدد 136 مشروعاً، مقارنة بالمركز الثالث عام 2018، بعدد 85 مشروعاً، وذلك بعد الإمارات التي احتلت المركز الأول بـ 393 مشروعاً، كما احتلت جنوب إفريقيا المركز الثالث بـ 123 مشروعاً، والسعودية في المركز الرابع بـ 117 مشروعاً، في حين احتلت المغرب المركز الخامس بـ 102 مشروعاً.

وفي نفس السياق، احتلت كينيا المركز السادس بـ 87 مشروعاً، تليها إسرائيل في المركز السابع بـ 74 مشروعاً، ثم نيجيريا في المركز الثامن بـ 73 مشروعاً، في حين احتلت سلطنة عمان المركز التاسع بـ 47 مشروعاً، لتأتي غانا في المركز العاشر بـ 42 مشروعاً.

ووفقاً للتقرير فقد زاد عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة 38.5%، لتصل إلى 1746 مشروعاً عام 2019، مقارنة بـ 1261 مشروعاً عام 2018.

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