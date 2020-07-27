للمعلمين والأخصائيين.. التعليم تفتح باب التقديم للعمل في المدارس اليابانية (الرابط والشروط)

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقديم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2020/2021، ابتداء من الخميس الموافق 23 يوليو 2020 ولمدة 15 يومًا، إلكترونيًا عبر الرابط التالي: https://ejsadm.moe.gov.eg

تشمل الوظائف المتاح التقدم إليها: "مدير مدرسة، ووكيل مدرسة، ومعلم فصل رياض أطفال، ومعلم مساعد رياض أطفال، ومعلم Math، ومعلم Science، ومعلم لغة عربية، ومعلم لغة إنجليزية، ومعلم تربية رياضية، ومعلم تربية فنية، ومعلم تربية موسيقية، ومعلم غرفة مصادر "أطفال احتياجات خاصة"، وأخصائي نفسي، وأخصائي اجتماعي".

وفيما يتعلق بالخطوات فعلى المعلمين الراغبين في التقدم، ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم.

يرجى قراءة شروط التقدم المعلنة عبر الموقع الإلكتروني المذكور أعلاه قبل بدء إجراءات التسجيل والالتزام بها، ومن يخالف هذه الشروط يعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

كما يرجى التأكد من شبكة الانترنت قبل بدء مراحل التسجيل، حيث سيكون لكل متقدم فرصة واحدة فقط للتسجيل ولن يسمح بإعادتها مرة أخرى، بالإضافة إلي التأكد من تفعيل البريد الإلكتروني الشخصي وكتابته بطريقة صحيحة حيث أنه سيكون أداة التواصل في حالة اجتياز الاختبار وإرسال النتيجة.

يذكر أن عدد المدارس المصرية اليابانية، سيصل في العام الدراسي الجديد 2020/2021، إلى 43 مدرسة في 24 محافظة.