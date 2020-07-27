"آل الشيخ" يشارك بكلمة في "افتتاحية" ندوة الحج الكبرى عبر تطبيق الزوم

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تُعقد بمشاركة أعضاء من "كبار العلماء" وأطباء واستشاريين وفقهاء شرعيين

يلقي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الشؤون الإسلامية بالحج والعمرة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ كلمة في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الخامسة والأربعين لندوة الحج السنوية الكبرى، والتي تقام للمرة الأولى افتراضياً، وتنظمها وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع وزارتي "الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد" و"الإعلام"، تحت عنوان "قواعد الصحة العامة وتطبيقاتها العلمية في ضوء التوجيهات والممارسات النبوية"، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً اليوم الاثنين، من خلال خاصية الاتصال المرئي "Zoom".

يشار إلى أن ندوة الحج الكبرى تُعقد بمشاركة عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء، ونخبة من الأطباء والاستشاريين، والفقهاء والشرعيين، وتناقش عدداً من الموضوعات المتزامنة مع موسم حج هذا العام في ظل جائحة كورونا، ومن ذلك "الطب الوقائي النبوي وتطبيقاته العالمية"، و"المستجدات العلاجية في الصحة العامة" وغيرها من المواضيع الصحية الأخرى المرتبطة بالضوابط الوقائية الخاصة بموسم حج 1441هـ، وباستطاعة المهتمين متابعة البث مباشر للندوة على حساب وزارة الحج والعمرة على تويتر @HajMinistry.