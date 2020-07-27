أخبار عاجلة

السعودية وجنوب اليمن.. هل يتحقق الاستقرار؟ -
هنا ألقى النبي خطبة الوداع.. جبل الرحمة شهير "عرفات".. تكوين له أسماء -
النفط يرتفع و"برنت" يسجل 43.75 دولار للبرميل -
تجربة تكشف علاقة الفيروس التاجي بالماء "المغلي" يدمره تماماً -
جموع الحجاج تتوافد إلى عرفات.. تكبير ودعاء وهذه أخطاء تضيع الثواب -
"تلغراف": الأسد استولى على أموال مخلوف لإعادة الإعمار -
ضيوف الرحمن يستعدون للتوجه إلى مشعر #عرفات -
تطبيقًا لمبدأ التعامل بالمثل".. العراق يعلّق العمل بتأشيرات الدخول مع تركيا -
قصة الكسوة.. من "تبع الحميري" صانع مفتاح الكعبة إلى عهد الملك المؤسس وأبنائه البررة -
كورونا.. "سينوفارم" الصينية تستعد لاختبار لقاح محتمل في البرازيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الاتحاد .. عند السابعة من مساء اليوم عقد رعاية جديد

Print
الاتحاد .. عند السابعة من مساء اليوم عقد رعاية جديد الاتحاد .. عند السابعة من مساء اليوم عقد رعاية جديد

الاتحاد .. عند السابعة من مساء اليوم عقد رعاية جديد

أعلن نادي الاتحاد أنه سيكشف مساء اليوم الاثنين عن تفاصيل عقد رعاية جديد للفريق الأول لكرة القدم والذي ستحتضنه قاعة أحمد مسعود بمقر النادي.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلاً :"تحتضن قاعة أحمد مسعود للمؤتمرات بمقر النادي في الـسابعة من مساء اليوم الاثنين حفل تدشين عقد رعاية الفريق الكروي الأول، بحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي: وذلك للكشف عن تفاصيل عقد الراعي الجديد".

يُشار إلى أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي فسخت العقد المبرم بينها وبين شركة «s team» الذي بموجبه تتولى إطلاق علامة تجارية خاصة بملابس النادي وإنتاج تصميم الأطقم وطرحها أمام الجماهير عبر متاجر مخصصة للبيع، كما أن منصة "نون" للتسوق الإلكتروني، كانت آخر الشركات الراعية للنادي قبل أن ينتهي العقد بين الطرفين دون تجديد.

وتأتي هذه الخطوة سعيًا من إدارة الحائلي في توسيع مداخيل النادي المالية، للخروج من الدوامة التي يعيشها الفريق في آخر موسمين، في ظل وجوده في أسفل جدول الترتيب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأمطار تواعد "عرفات" والمشاعر.. وهذه توقعات "الأرصاد"

الأمطار تواعد "عرفات" والمشاعر.. وهذه توقعات "الأرصاد"

جبل النور.. قمته كـ"سنام الجمل" ومنه سطع نور النبوة

جبل النور.. قمته كـ"سنام الجمل" ومنه سطع نور النبوة

هنا ألقى النبي خطبة الوداع.. جبل الرحمة شهير "عرفات".. تكوين له أسماء

هنا ألقى النبي خطبة الوداع.. جبل الرحمة شهير "عرفات".. تكوين له أسماء

النفط يرتفع و"برنت" يسجل 43.75 دولار للبرميل

النفط يرتفع و"برنت" يسجل 43.75 دولار للبرميل

شبكة عيون الإخبارية