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تسجِّل 479 إصابة جديدة بـ"كورونا" و48 وفاة

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مصر تسجِّل 479 إصابة جديدة بـ"كورونا" و48 وفاة تسجِّل 479 إصابة جديدة بـ"كورونا" و48 وفاة
الإجمالي بلغ 92062 بينهم 33831 متعافيًا و4606 وفيات

مصر تسجِّل 479 إصابة جديدة بـ

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الأحد خروج 928 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 33831 حالة حتى اليوم.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 479 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 48 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 92062 حالة، من ضمنهم 33831 حالة تم شفاؤها، و4606 حالات وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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