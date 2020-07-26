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إعادة فتح المطارات في الأردن للرحلات الدولية في 5 آب

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إعادة فتح المطارات في الأردن للرحلات الدولية في 5 آب إعادة فتح المطارات في الأردن للرحلات الدولية في 5 آب

جى بي سي نيوز :- أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، السبت، إعادة فتح المطارات في الأردن أمام الرحلات الدولية في 5 آب/أغسطس المقبل، وذلك بعد أشهر على الإغلاق بسبب أزمة المستجد.

وقال ميستو  : إن "هيئة تنظيم الطيران المدني أبلغت مشغلي شركات الطيران في العالم أن المطارات الأردنية جاهزة لاستقبال الرحلات الدولية من بعض الدول المختارة بناء على منهجية أعدتها وزارة الصحة سابقا تعتمد على الوضع الوبائي".

وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أعلن الثلاثاء، الفتح التدريجي للمطارات وفق إجراءات ومتطلبات وقائية صحية شاملة، وعلى مجموعة محددة من الدول وفقا لتصنيف الحالة الوبائية فيها.

وأوضح العضايلة أن فتح المطارات والسماح بحركة السفر والطيران وفق ضوابط تعد من إجراءات المرحلة "معتدلة الخطورة" المشار لها باللون الأزرق في خطة فتح القطاعات ومصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا التي أعلنتها في 4 حزيران/يونيو.

وتشير المرحلة إلى استئناف السفر وفق معايير تضعها وزارة الصحة، ولجنة الأوبئة وخلية الأزمة ، وفق المملكة . 

وحددت الحكومة الثلاثاء، قائمة الدول الخضراء التي سيسمح بالسفر منها وإليها تشمل 22 دولة من بينها 12 دولة تربطها رحلات مباشرة مع الأردن.
 

جي بي سي نيوز

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