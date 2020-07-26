★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بني سويف - حمدي علي:

أعلنت مديرية صحة بني سويف، اليوم الأحد، تعافى 9 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من مستشفى الحميات، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية، وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

من جانبه أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على الجهد الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة، في ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنًا دور الطاقم الطبي بمستشفيات المحافظة.

وشدد محافظ بني سويف على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.