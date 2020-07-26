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تعافي 9 حالات جديدة من في مستشفى الحميات ببني سويف

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تعافي 9 حالات جديدة من فيروس كورونا في مستشفى الحميات ببني سويف تعافي 9 حالات جديدة من في مستشفى الحميات ببني سويف

مصراوي Masrawy

04:52 م الأحد 26 يوليه 2020

بني سويف - حمدي علي:

أعلنت مديرية صحة بني سويف، اليوم الأحد، تعافى 9 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من مستشفى الحميات، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية، وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

من جانبه أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على الجهد الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة، في ظل أزمة ، مثمنًا دور الطاقم الطبي بمستشفيات المحافظة.

وشدد محافظ بني سويف على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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