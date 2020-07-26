أخبار عاجلة

هنا ألقى النبي خطبة الوداع.. جبل الرحمة شهير "عرفات".. تكوين له أسماء -
النفط يرتفع و"برنت" يسجل 43.75 دولار للبرميل -
تجربة تكشف علاقة الفيروس التاجي بالماء "المغلي" يدمره تماماً -
جموع الحجاج تتوافد إلى عرفات.. تكبير ودعاء وهذه أخطاء تضيع الثواب -
"تلغراف": الأسد استولى على أموال مخلوف لإعادة الإعمار -
ضيوف الرحمن يستعدون للتوجه إلى مشعر #عرفات -
تطبيقًا لمبدأ التعامل بالمثل".. العراق يعلّق العمل بتأشيرات الدخول مع تركيا -
قصة الكسوة.. من "تبع الحميري" صانع مفتاح الكعبة إلى عهد الملك المؤسس وأبنائه البررة -
كورونا.. "سينوفارم" الصينية تستعد لاختبار لقاح محتمل في البرازيل -
كورونا في ليبيا: 205 إصابات جديدة  و4 حالات وفاة و17شفاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

8 إصابات جديدة "غير محلية" بفيروس كورونا في الأردن

Print
8 إصابات جديدة "غير محلية" بفيروس كورونا في الأردن 8 إصابات جديدة "غير محلية" بفيروس كورونا في الأردن

جى بي سي نيوز  :- سُجِّلت في الأردن، السبت، 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة، ليرتفع العدد الإجمالي لعدد حالات الإصابة في المملكة إلى 1154.

وتوزعت الإصابات على قادمين من الخارج، (2 من فلسطين، و2 من سوريا، و1 من السعوديّة)، وكذلك 3 إصابات لسائقي شاحنات أردنيّين، قادمين عبر حدود العمري.

وأُعلن تسجيل 6 حالات شفاء جديدة، 5 في مستشفى الأمير حمزة، وحالة واحدة في مستشفى الملكة علياء.

وأُجري 7795 فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوص التي أجريت حتى الآن 558451 فحصاً.

وحذرت وزارة الصحّة من أيّ ممارسات تخالف إجراءات السلامة العامّة والوقاية، خصوصاً إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً؛ وسيتمّ تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب أوامر الدّفاع بحقّ الأشخاص المخالفين.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
"تلغراف": الأسد استولى على أموال مخلوف لإعادة الإعمار

"تلغراف": الأسد استولى على أموال مخلوف لإعادة الإعمار

جنبلاط: الحكومة أفشلت لودريان وجعلتنا بموازاة فنزويلا

جنبلاط: الحكومة أفشلت لودريان وجعلتنا بموازاة فنزويلا

الرئيس اللبناني يدين الاعتداء الإسرائيلي على جنوب لبنان

الرئيس اللبناني يدين الاعتداء الإسرائيلي على جنوب لبنان

دياب: زيارة وزير خارجية فرنسا لم تحمل جديدا إلى لبنان

دياب: زيارة وزير خارجية فرنسا لم تحمل جديدا إلى لبنان

شبكة عيون الإخبارية