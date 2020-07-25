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حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره في قصف إسرائيلي على سوريا

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حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره في قصف إسرائيلي على سوريا حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره في قصف إسرائيلي على سوريا

جي بي سي نيوز:- لقي مقاتل من جماعة حزب الله اللبنانية حتفه في هجوم إسرائيلي بسوريا، وهو أول عضو من الجماعة الشيعية المدعومة من إيران يُعلن عن مقتله هناك منذ حذّر زعيم الحزب حسن نصر الله العام الماضي من أن سقوط أي قتيل آخر من الجماعة في سوريا سيلقى ردا.

وقُتل علي كامل محسن، وهو من جنوب لبنان، في ضربة جوية إسرائيلية قرب مطار دمشق حسبما ورد في بيان مقتضب ينعاه ويحتسبه شهيدا لدى المقاومة الإسلامية، في إشارة إلى حزب الله. وأكدت الجماعة النبأ.

والهجوم المقصود يشير فيما يبدو إلى ضربة وقعت مساء الاثنين. وقالت مصادر بمخابرات غربية إنها أصابت مخزن ذخيرة رئيسيا مدعوما من إيران على مشارف العاصمة السورية.

وقالت وسائل الإعلام السورية إن الدفاعات الجوية صدت “عدوانا” إسرائيليا جديدا فوق دمشق.

وبعد مقتل عضوين في حزب الله في أغسطس/ آب الماضي، توعد نصر الله بالرد إذا قتلت إسرائيل أي مقاتل آخر من صفوف الجماعة في سوريا.

(رويترز)

جي بي سي نيوز

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