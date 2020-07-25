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طيران الإمارات يسدد عنك مليون ريال في حالتين.. تعرف عليهما

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طيران الإمارات يسدد عنك مليون ريال في حالتين.. تعرف عليهما طيران الإمارات يسدد عنك مليون ريال في حالتين.. تعرف عليهما
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طيران الإمارات يسدد عنك مليون ريال في حالتين.. تعرف عليهما

أعلنت شركة طيران الإمارات، وهي إحدى أكبر شركات الطيران العالمية وضمن مبادرات غير مسبوقة على مستوى العالم؛ أنها سوف تغطي تكاليف العلاج لمصابي المستجد من ركاب الطائرات عند سفرهم على رحلات الناقلة من وإلى الإمارات وحول العالم.

ونقلت الناقلة عبر موقعها الإلكتروني أنها تغطّي تكاليف العلاج والحجر الصحي أيضًا من أجل تعزيز الثقة بالسفر الدولي وتتيح المبادرة للمسافرين إمكانية المطالبة باسترداد النفقات الطبية حتى 150 ألف يورو؛ أي ما يقارب 600 ألف ريال سعودي، وتكاليف الحجر الصحي بمبلغ 100 يورو أو ما يقارب 400 ألف ريال، لمدة 14 يومًا؛ في حال تم تشخيصهم بالفيروس أثناء سفرهم بعيدًا عن بلدانهم، وتسري هذه التغطية على الفور لجميع الزبائن الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 أكتوبر 2020.

وتقدم طيران الإمارات تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ"كوفيد-19" مجانًا لعملائها، بغضّ النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي يسافرون فيها. وتسري هذه التغطية على الفور لجميع المتعاملين الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 أكتوبر 2020 اكتمال الرحلة الأولى في أو قبل 31 أكتوبر 2020). وسوف تبقى التغطية سارية لمدة 31 يومًا بدءًا من سفر أول قطاع من الرحلة؛ ما يعني أن العملاء يمكنهم الاستمرار في الاستفادة من هذا الضمان حتى لو تابعوا سفرهم إلى مدينة أخرى بعد وصولهم إلى وجهتهم مع طيران الإمارات، وما على أي عميل يتم تشخيص إصابته بـ"كوفيد-19" أثناء سفره سوى الاتصال بخط ساخن خاص لتلقي المساعدة والتغطية، ولا يحتاج العملاء إلى التسجيل أو ملء أي نماذج قبل سفرهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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