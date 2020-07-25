160 جنسية يمثلون ضيوف الرحمن المقيمين في حج هذا العام

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"مشاط": 5 أيام مدة الحجر المؤسسي للحجاج في مكة المكرمة

كشف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن جميع الحجيج سيخضعون بدءًا من اليوم وحتى 8 ذي الحجة للحجر المؤسسي بمكة المكرمة.

وقال "مشاط": هناك تنسيق كامل مع وزارتَي الصحة والداخلية لتطبيق البروتوكولات الصحية والأمنية؛ وتم إلزام الحجاج بارتداء الأساور الإلكترونية للتأكد من تطبيق العزل المنزلي، إلى جانب اتخاذ كافة التدابير الصحية والأمنية والتنظيمية لإقامة الشعيرة بسلام وأمان.

ولفت نائب وزير الحج إلى تحديد منسق لكل مجموعة من الحجيج، وسوف يخضعون بدءًا من اليوم وحتى 8 ذي الحجة للحجر المؤسسي بمكة المكرمة.

وأشار "مشاط" إلى أن وزارة الحج والعمرة بدأت خططها التنفيذية والتفصيلية لتنظيم الموسم مبكراً، ولا يوجد تفاضل في اختيار الحجاج، مؤكداً أنه تم اختيار الحجيج من خلال البوابة الإلكترونية.

وقال "مشاط": 160 جنسية يمثلون الحجاج المقيمين في موسم حج هذا العام، وحج موسم 1441ه استثنائي بكل المقاييس.