أخبار عاجلة

بعد انهيار سقف منزلهم.. فتاة تلحق بوالدها المتوفى واستقرار بقية الحالات -
أول حالة مؤكدة لحيوان.. بريطانيا تكشف عن إصابة قطة بـ"كورونا" -
شاهد.. عودة خجولة للأندية النسائية بعد تعليقها 3 شهور وسط إجراءات احترازية -
جمعية "كنان" توزع مساعدات مالية وعينية لأكثر من ألف أسرة بـ"شرورة" -
"هدف" يودع 177 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من "دعم التوظيف" -
الفيصلي يوقع مع لاعب جدة " الجبيري " -
بمعدل يومي 850 حالة.. "كورونا" يصيب 2.551 فرنسيًّا في 3 أيام -
"الصحة": تجهيز مستشفى متنقل لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة -
رغم تشديد البيت الأبيض .. "كورونا" يصيب مستشارًا لـ"ترامب" -
"كورونا" يقفز بعدد الإصابات في إسبانيا إلى 278.782 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس مجلس علماء باكستان يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين

Print
رئيس مجلس علماء باكستان يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين رئيس مجلس علماء باكستان يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين
نوّه بعمق العلاقات والروابط الأخوية بين الشعبين الباكستاني والسعودي

رئيس مجلس علماء باكستان يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين

رفع رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ حافظ طاهر بن محمود الأشرفي؛ باسمه وباسم أعضاء المجلس، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- ولعموم الشعب السعودي الكريم بمناسبة نجاح العملية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين وتكللت بالنجاح، ولله الحمد والمنة، سائلًا المولى -عزّ وجلّ أن يحفظه من كل مكروه وسوء، وأن يسبغ عليه موفور الصحة والعافية.

جاء ذلك في برقية تلقاها مكتب الدعوة بسفارة المملكة في إسلام أباد التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أكد فيها أن مجلس العلماء في باكستان تلقى نبأ نجاح العملية الجراحية لقائد الأمة وصمام الأمان فيها مولاي خادم الحرمين الشريفين، بالفرح والسرور والبهجة التي ارتسمت في محيا أبناء الشعب الباكستاني الذي يكن للمملكة كل الحب والتقدير.

وأضاف الأشرفي: ونحن نعيش في غمرة الفرح والسرور بما منّ الله به على المملكة من شفاء مليكها المبجل، فإننا في هذه الأيام المباركة نبتهل إلى الله -العلي القدير- أن يديم على المملكة حامية الحرمين الشريفين ورائدة العمل الإسلامي ونصرة قضايا المسلمين نعمه التي لا تحصى، وفي مقدمتها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار والنماء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

ونوّه في ختام تصريحه بعمق الروابط الأخوية التي تربط عموم الشعب الباكستاني بقيادة المملكة والشعب السعودي النبل مستذكراً المواقف التاريخية التي قدمتها المملكة لمساعدة باكستان طوال عقود من الزمان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد انهيار سقف منزلهم.. فتاة تلحق بوالدها المتوفى واستقرار بقية الحالات

بعد انهيار سقف منزلهم.. فتاة تلحق بوالدها المتوفى واستقرار بقية الحالات

أول حالة مؤكدة لحيوان.. بريطانيا تكشف عن إصابة قطة بـ"كورونا"

أول حالة مؤكدة لحيوان.. بريطانيا تكشف عن إصابة قطة بـ"كورونا"

شاهد.. عودة خجولة للأندية النسائية بعد تعليقها 3 شهور وسط إجراءات احترازية

شاهد.. عودة خجولة للأندية النسائية بعد تعليقها 3 شهور وسط إجراءات احترازية

جمعية "كنان" توزع مساعدات مالية وعينية لأكثر من ألف أسرة بـ"شرورة"

جمعية "كنان" توزع مساعدات مالية وعينية لأكثر من ألف أسرة بـ"شرورة"

شبكة عيون الإخبارية