أخبار عاجلة

بعد انهيار سقف منزلهم.. فتاة تلحق بوالدها المتوفى واستقرار بقية الحالات -
أول حالة مؤكدة لحيوان.. بريطانيا تكشف عن إصابة قطة بـ"كورونا" -
شاهد.. عودة خجولة للأندية النسائية بعد تعليقها 3 شهور وسط إجراءات احترازية -
جمعية "كنان" توزع مساعدات مالية وعينية لأكثر من ألف أسرة بـ"شرورة" -
"هدف" يودع 177 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من "دعم التوظيف" -
الفيصلي يوقع مع لاعب جدة " الجبيري " -
بمعدل يومي 850 حالة.. "كورونا" يصيب 2.551 فرنسيًّا في 3 أيام -
"الصحة": تجهيز مستشفى متنقل لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة -
رغم تشديد البيت الأبيض .. "كورونا" يصيب مستشارًا لـ"ترامب" -
"كورونا" يقفز بعدد الإصابات في إسبانيا إلى 278.782 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سلطنة عمان تسجل 12 وفاة و1067 إصابة جديدة بكورونا

Print
سلطنة عمان تسجل 12 وفاة و1067 إصابة جديدة بكورونا سلطنة عمان تسجل 12 وفاة و1067 إصابة جديدة بكورونا
شفاء 692 حالة من الفيروس في الكويت والإجمالي 53,607

سلطنة عمان تسجل 12 وفاة و1067 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية، في بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر، اليوم السبت؛ تسجيل 1067 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 74858 حالة، مقابل شفاء 1054 حالة ليصبح إجمالي المتعافين 54.061 حالة.

وقالت الوزارة: توفيت 12 حالة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 371 حالة منذ بدء تفشّي الوباء في السلطنة.

من ناحية أخرى سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، شفاء 692 حالة من المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 53,607 حالات، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هل الوقت مناسب للسفر قبل ظهور لقاح لفيروس كورونا؟

هل الوقت مناسب للسفر قبل ظهور لقاح لفيروس كورونا؟

هل الوقت مناسب للسفر قبل ظهور لقاح لفيروس كورونا؟

هل الوقت مناسب للسفر قبل ظهور لقاح لفيروس كورونا؟

موريتانيا: تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

موريتانيا: تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بعد إصابة 2 من لاعبيه بفيروس كورونا.. الهلال السوداني يعلق نشاطه الرياضي

بعد إصابة 2 من لاعبيه بفيروس كورونا.. الهلال السوداني يعلق نشاطه الرياضي

شبكة عيون الإخبارية