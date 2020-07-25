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"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ 9 مساءً

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"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ 9 مساءً "مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ 9 مساءً
توقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المنطقة

جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تنبيه لها، عن حالة الطقس في منطقة الباحة لهذا اليوم، بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرّد وشبه انعدام للرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: المخواة والعقيق والمندق وبلجرشي والقرى والحجرة وبني حسن وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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