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بعد انهيار سقف منزلهم.. فتاة تلحق بوالدها المتوفى واستقرار بقية الحالات
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الاثنين 27 يوليو 2020 09:12 مساءً
أول حالة مؤكدة لحيوان.. بريطانيا تكشف عن إصابة قطة بـ"كورونا"
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الاثنين 27 يوليو 2020 09:12 مساءً
شاهد.. عودة خجولة للأندية النسائية بعد تعليقها 3 شهور وسط إجراءات احترازية
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الاثنين 27 يوليو 2020 09:12 مساءً
جمعية "كنان" توزع مساعدات مالية وعينية لأكثر من ألف أسرة بـ"شرورة"
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الاثنين 27 يوليو 2020 09:12 مساءً
"هدف" يودع 177 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من "دعم التوظيف"
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الاثنين 27 يوليو 2020 09:12 مساءً
الفيصلي يوقع مع لاعب جدة " الجبيري "
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الاثنين 27 يوليو 2020 09:12 مساءً
بمعدل يومي 850 حالة.. "كورونا" يصيب 2.551 فرنسيًّا في 3 أيام
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الاثنين 27 يوليو 2020 09:12 مساءً
"الصحة": تجهيز مستشفى متنقل لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة
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الاثنين 27 يوليو 2020 09:12 مساءً
رغم تشديد البيت الأبيض .. "كورونا" يصيب مستشارًا لـ"ترامب"
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الاثنين 27 يوليو 2020 09:12 مساءً
"كورونا" يقفز بعدد الإصابات في إسبانيا إلى 278.782
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الاثنين 27 يوليو 2020 09:12 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
لقاء عالم الفيزياء نضال قسوم .. لماذا اطلقت الامارات مسبار الى المريخ | باب الخلق
مصر
Al Nahar TV
السبت 25 يوليو 2020 10:30 صباحاً
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