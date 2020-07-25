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للمرة الأولى منذ 9 سنوات.. الذهب يتخطّى حاجز الـ1900 دولار لـ"الأوقية"

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للمرة الأولى منذ 9 سنوات.. الذهب يتخطّى حاجز الـ1900 دولار لـ"الأوقية" للمرة الأولى منذ 9 سنوات.. الذهب يتخطّى حاجز الـ1900 دولار لـ"الأوقية"
الخلاف الأمريكي الصيني يفاقم مخاوف تضرر الاقتصاد العالمي المترنح أصلًا

للمرة الأولى منذ 9 سنوات.. الذهب يتخطّى حاجز الـ1900 دولار لـ

اخترق الذهب، أمس الجمعة، حاجز 1900 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى منذ 2011؛ إذ فاقم خلاف أميركي صيني المخاوف حيال تضرر الاقتصاد العالمي المترنح بالفعل بسبب جائحة .

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1899.68 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 1800 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد بلوغ 1905.99 دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011.

والأسعار متجهة لزيادة 5 بالمئة على أساس أسبوعي، وهو أفضل أداء لها منذ الأسبوع المنتهي في 27 مارس.

وجرت تسوية عقود الذهب الأميركية الآجلة بزيادة 0.4 بالمئة عند 1897.5.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2 بالمئة إلى 22.67 دولارًا للأوقية، لكنها ارتفعت قرابة 17 بالمئة منذ بداية الأسبوع، وهو أفضل أداء أسبوعي منذ 1987، مدعومة بآمال في انتعاش صناعي.

وبحسب "سكاي نيوز عربية": صعد البلاتين 1.3 بالمئة إلى 916.97 دولارًا للأوقية، وربح البلاديوم 4.3 بالمئة إلى 2216.31 دولارًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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