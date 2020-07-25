أمين عسير يوجه برفع جاهزية الأمانة وبلدياتها لاحتواء آثار الأمطار

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تعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان التعامل السريع والفعال

وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي الوكالات والإدارات الإشرافية المختصة وكافة البلديات، برفع درجة الاستعداد لاحتواء آثار الأمطار التي تشهدها المنطقة هذه الأيام

وجاءت هذه التوجيهات تفعيلاً لخطة العمل الاستباقية التي وضعتها الأمانة مسبقاً استعداداً لموسم الأمطار.

وتضمنت توجيهات الدكتور الحميدي، رفع الجاهزية لأي طارئ، مع أهمية مضاعفة الجهود في هذا الشأن، وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان التعامل السريع والفعال وقت الحالة المطرية وكذلك مباشرة الإدارات المختصة بالأمانة والبلديات تصريف مياه الأمطار التي شهدتها مدن ومحافظات المنطقة، مع إزالة التجمعات المائية في المواقع غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار.

وطالب الحميدي بمتابعة تشغيل مشاريع تصريف المياه وأداء العبارات الصندوقية والمفتوحة، والتأكد من أداء المضخات بالأنفاق، ونشر مضخات شفط متنقلة والآليات والمعدات في الأماكن الحرجة، والتفاعل السريع مع البلاغات التي تتلقاها غرفة عمليات الأمانة وغرفة العمليات المشتركة.

وكانت الأمانة قد خصصت خطوطاً لخدمة العملاء لتلقي بلاغات المواطنين على مدار الساعة، ونقلها لفرق العمل الميدانية لمباشرتها على الفور على مدار الساعة وذلك وفق توجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز.أمانة عسير