أخبار عاجلة

الفيصلي يوقع مع لاعب جدة " الجبيري " -
بمعدل يومي 850 حالة.. "كورونا" يصيب 2.551 فرنسيًّا في 3 أيام -
"الصحة": تجهيز مستشفى متنقل لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة -
رغم تشديد البيت الأبيض .. "كورونا" يصيب مستشارًا لـ"ترامب" -
"كورونا" يقفز بعدد الإصابات في إسبانيا إلى 278.782 -
بالصور.. أمطار متفاوتة على مهد الذهب ومراكزها تسيل الأودية والشعاب -
الاتحاد الآسيوي: لاعب الهلال "قوميز" يمتلك غريزة قاتلة في مواجهة المرمى -
وزير الموارد البشرية يعلن إطلاق خدمة أضحية العيد للراغبين في التوكيل لدفعها -
"هداده" نجران تناشد وزير النقل إنهاء معاناتهم مع الطريق المؤدي لمنازلهم -
الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة تابعة لقواتنا سقطت في الأراضي اللبنانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"المالية" تعلن إقفال طرح يوليو من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال

Print
"المالية" تعلن إقفال طرح يوليو من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال "المالية" تعلن إقفال طرح يوليو من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال
تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 1.000 مليار ريال سعودي

أعلنت وزارة المالية أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يوليو 2020م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية بالريال السعودي؛ إذ تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 1.000 مليار ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قُسمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 452.2 مليون ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 7.100 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2025 ميلاديًّا. أما الشريحة الثانية فتبلغ 547.8 مليون ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 547.8 مليون ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2027 ميلاديًّا.وزارة المالية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"نيوم" تبدأ تجهيز البنية التحتية للمدن الإدراكية بالتعاون مع الاتصالات السعودية

"نيوم" تبدأ تجهيز البنية التحتية للمدن الإدراكية بالتعاون مع الاتصالات السعودية

بين بصمة "المؤسس" ورعاية الملك سلمان.. السعودية "تاريخ يحمي صحة الحجاج"

بين بصمة "المؤسس" ورعاية الملك سلمان.. السعودية "تاريخ يحمي صحة الحجاج"

المكتبة الرقمية السعودية تطلق مبادرة الوصول الشامل المجاني مع الناشرين العالميين

المكتبة الرقمية السعودية تطلق مبادرة الوصول الشامل المجاني مع الناشرين العالميين

المكتبة الرقمية السعودية تطلق مبادرة الوصول الشامل المجاني مع الناشرين العالميين

المكتبة الرقمية السعودية تطلق مبادرة الوصول الشامل المجاني مع الناشرين العالميين

شبكة عيون الإخبارية