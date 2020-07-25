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شاهد .. "مخاوي الذيابة" اعتزل البشر ليعيش مع الذئاب.. هنا القصة

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شاهد .. "مخاوي الذيابة" اعتزل البشر ليعيش مع الذئاب.. هنا القصة شاهد .. "مخاوي الذيابة" اعتزل البشر ليعيش مع الذئاب.. هنا القصة
شاب من منطقة الفوارة غرب القصيم.. وأكد أنها وفيّة وليس منها أي خوف

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اعتزل شاب من منطقة الفوارة غرب القصيم البشر متخذًا من الذئاب أصدقاء له؛ إذ يمضي "رائد العريمة" طيلة يومه معها، ويطعمها بيديه، ويعتني بها مؤكدًا أن الذئاب وفيّة، وليس منها أي خوف.

وقال العريمة في تقرير لنشرة التاسعة على قناة mbc مع أحمد العثمان أمس: "عندما كنت (أكشت) عند جبال الموشم شاهدتُ ذئابًا دون مأوى؛ فقمت بجمعها، وتوفير مكان لها، وبدأت في ترويضها ورعايتها، واللعب معها، وتربية الصغار منها، والاعتناء بها حتى أصحبت ترافقني، وتذهب معي إلى أي مكان".

ونفى العريمة صحة ما يُشاع بأن الذئاب غدارة، مضيفًا: "أنا لا أخشى الذئاب؛ فهي تجازيك بحسب تعاملك معها".

ودعا إلى معاملتها بالحسنى؛ لترد عليك بالمثل، وبما يسر "وكأنك تتعامل مع أحد من أخوياك، فلا تغدر بك". مشيرًا إلى أنه يشعر بالسعادة وهو يجالس الذئاب وحده في أي وقت من اليوم؛ إذ يحضر إليها في منتصف الليل، وفي الظلام، ويمتد السهر معها بالساعات.

ولفت "مخاوي الذيابة" إلى أن الذئاب تتحول إلى شرسة وعدوانية و"انتحارية" عندما تتعرض للاعتداء والهجوم عليها؛ فتحاول حينئذ الانتقام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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