أخبار عاجلة

الفيصلي يوقع مع لاعب جدة " الجبيري " -
بمعدل يومي 850 حالة.. "كورونا" يصيب 2.551 فرنسيًّا في 3 أيام -
"الصحة": تجهيز مستشفى متنقل لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة -
رغم تشديد البيت الأبيض .. "كورونا" يصيب مستشارًا لـ"ترامب" -
"كورونا" يقفز بعدد الإصابات في إسبانيا إلى 278.782 -
بالصور.. أمطار متفاوتة على مهد الذهب ومراكزها تسيل الأودية والشعاب -
الاتحاد الآسيوي: لاعب الهلال "قوميز" يمتلك غريزة قاتلة في مواجهة المرمى -
وزير الموارد البشرية يعلن إطلاق خدمة أضحية العيد للراغبين في التوكيل لدفعها -
"هداده" نجران تناشد وزير النقل إنهاء معاناتهم مع الطريق المؤدي لمنازلهم -
الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة تابعة لقواتنا سقطت في الأراضي اللبنانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الزراعة: توقيع برتوكول دولي لخدمة صغار المزراعين ومساعدتهم في تصدير منتجاتهم

Print
الزراعة: توقيع برتوكول دولي لخدمة صغار المزراعين ومساعدتهم في تصدير منتجاتهم الزراعة: توقيع برتوكول دولي لخدمة صغار المزراعين ومساعدتهم في تصدير منتجاتهم

مصراوي Masrawy

09:58 م الجمعة 24 يوليه 2020

كتب- أحمد مسعد:

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الجمعة، تقريرًا من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي يفيد بتوقيع برتوكول مع مشروع دعم الأعمال الزراعية والأمن الغذائي "فاس".

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن البروتوكول يهدف للتعاون في مجال الدعم الفني لتكويد المحاصيل البستانية مثل الرمان كبداية ثم الفاصوليا والبصل والعنب والعديد من المنتجات الأخرى، خاصة في محافظات الصعيد.

وقال العطار، إنه من خلال هذا البرتوكول تم بدء موسم تكويد مزارع الرمان في أسيوط، بالتعاون مع الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وشركة (محاصيل) المتخصصة في رفع إحداثيات المزارع بالبدء في تكويد مزارع الرمان بأسيوط ورفع إحداثياتها من خلال الأقمار الصناعية واستخدام تكنولوجيا الـ(GPS) وسحب عينات وإرسالها للمعمل المركز لمتبقيات المبيدات.

ولفت رئيس الحجر الزراعي، إلى سعي الإدارة المركزية بالحجر الزراعي المصري إلى التعاون مع كافة شركاء التنمية من أجل خدمة المزارع المصري وتنمية الصادرات إلى الأسواق المختلفة.

وأضاف العطار، أن مشروع دعم الأمن الغذائي والأعمال الزراعية (FAS) هو أحد مشاريع برنامج التنمية الزراعية وزيادة الدخل الريفي (ARDII) الذي يتم تنفيذه بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ويعمل تحت إشراف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

IMG-20200720-WA0007IMG-20200724-WA0014IMG-20200724-WA0013

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نموذج مضيء ونادر.. مجلس الوزراء ينشر إنفوجراف عن إنتاج مصر من الذهب

نموذج مضيء ونادر.. مجلس الوزراء ينشر إنفوجراف عن إنتاج مصر من الذهب

من القاهرة.. وزير الخارجية: المملكة تنسق مع مصر بما يخدم المنطقة العربية

من القاهرة.. وزير الخارجية: المملكة تنسق مع مصر بما يخدم المنطقة العربية

من القاهرة.. وزير الخارجية: المملكة تنسق مع مصر بما يخدم المنطقة العربية

من القاهرة.. وزير الخارجية: المملكة تنسق مع مصر بما يخدم المنطقة العربية

وزير الخارجية ينقل تحيات القيادة للرئيس المصري بقصر الاتحادية

وزير الخارجية ينقل تحيات القيادة للرئيس المصري بقصر الاتحادية

شبكة عيون الإخبارية