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"كورونا" يقفز بعدد الإصابات في إسبانيا إلى 278.782
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الاثنين 27 يوليو 2020 08:15 مساءً
بالصور.. أمطار متفاوتة على مهد الذهب ومراكزها تسيل الأودية والشعاب
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الاثنين 27 يوليو 2020 08:15 مساءً
الاتحاد الآسيوي: لاعب الهلال "قوميز" يمتلك غريزة قاتلة في مواجهة المرمى
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الاثنين 27 يوليو 2020 08:15 مساءً
وزير الموارد البشرية يعلن إطلاق خدمة أضحية العيد للراغبين في التوكيل لدفعها
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الاثنين 27 يوليو 2020 08:15 مساءً
"هداده" نجران تناشد وزير النقل إنهاء معاناتهم مع الطريق المؤدي لمنازلهم
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الاثنين 27 يوليو 2020 08:15 مساءً
الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة تابعة لقواتنا سقطت في الأراضي اللبنانية
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الاثنين 27 يوليو 2020 08:01 مساءً
بالفيديو : سماع دوي انفجارات وإطلاق نار جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يعلن عن "حادث أمني"
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الاثنين 27 يوليو 2020 08:01 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
ده كان رد بدرية وانتصار لما اتسألوا تحبوا ولادكم يشتغلوا نفس شغلانتكم .. !!!
مصر
Al Nahar TV
الجمعة 24 يوليو 2020 08:29 مساءً
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