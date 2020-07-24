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كورونا : 3 أرقام مبشرة والمتعافون أكثر من المصابين لأول مرة- تفاعلي

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كورونا مصر: 3 أرقام مبشرة والمتعافون أكثر من المصابين لأول مرة- تفاعلي كورونا : 3 أرقام مبشرة والمتعافون أكثر من المصابين لأول مرة- تفاعلي

مصراوي Masrawy

12:26 ص الجمعة 24 يوليه 2020


كتب- أشرف جهاد وأحمد جمعة:

سجلت رقما مبشرا لأول مرة منذ انتشار في مصر، فقد ارتفع عدد المتعافين الخارجين من مستشفيات وأماكن العزل عن عدد المصابين الداخلين للمرة الأولى.
وخرج اليوم الخميس 991 متعافيا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة. فيما دخلت 668 حالة ثبت إيجابيتها اليوم إلى مستشفيات وأماكن العزل.
ما يعني تقلص عدد المصابين المحتجزين في العزل بـ323 حالة، وهو أول انخفاض في عدد المحتجزين في العزل منذ انتشار المرض في مصر.

وحقق معدل التعافي اليومي طفرة كبيرة اليوم، ووصل لرقم قياسي بتسجيل 991 حالة تعافي، بزيادة 389 عن يوم أمس.
كان الرقم القياسي السابق للتعافي سجل يوم 18 يوليو وهو 698 حالة، أي أقل من رقم اليوم بـ293 حالة.
وارتفع عدد الإصابات الجديدة المسجلة اليوم بواقع إصابة واحدة عن أمس، وسجلت مصر 668 إصابة مؤكدة الخميس مقابل 667 أمس.
وواصل مؤشر الإصابات استقراره تحت الألف إصابة لليوم الخامس عشر على التوالي، وتحت الـ700 إصابة لليوم الخامس.

وسجلت مصر مؤشرا إيجابيا ثالثا، بمواصلة معدل الوفيات اليومي تراجعه، وتسجيله 40 حالة وفاة بالفيروس اليوم، أي أقل من معدل وفيات الأمس بحالة واحدة. وهو أقل رقم وفيات مسجل منذ 41 يوما.

ومع الانخفاض الكبير في الإصابات اليومية، واصل المعدل الإجمالي للوفيات في مقابل المعدل الإجمالي للإصابات ارتفاعه التدريجي ليعود إلى 4.9% بعد أن كان 4.7% فقط الأسبوع الماضي.

ولا يزال هناك 54867 مصابا بالفيروس يتلقون العلاج في المستشفيات وأماكن العزل، حتى اليوم الخميس 23 يوليو.

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