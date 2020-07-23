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"كورونا" يقفز بعدد الإصابات في إسبانيا إلى 278.782
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الاثنين 27 يوليو 2020 08:15 مساءً
بالصور.. أمطار متفاوتة على مهد الذهب ومراكزها تسيل الأودية والشعاب
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الاثنين 27 يوليو 2020 08:15 مساءً
الاتحاد الآسيوي: لاعب الهلال "قوميز" يمتلك غريزة قاتلة في مواجهة المرمى
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الاثنين 27 يوليو 2020 08:15 مساءً
وزير الموارد البشرية يعلن إطلاق خدمة أضحية العيد للراغبين في التوكيل لدفعها
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الاثنين 27 يوليو 2020 08:15 مساءً
"هداده" نجران تناشد وزير النقل إنهاء معاناتهم مع الطريق المؤدي لمنازلهم
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الاثنين 27 يوليو 2020 08:15 مساءً
الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة تابعة لقواتنا سقطت في الأراضي اللبنانية
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الاثنين 27 يوليو 2020 08:01 مساءً
بالفيديو : سماع دوي انفجارات وإطلاق نار جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يعلن عن "حادث أمني"
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الاثنين 27 يوليو 2020 08:01 مساءً
تونس: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا"
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الاثنين 27 يوليو 2020 07:54 مساءً
الطائف.. معاقبة مقهى شغّل سيدات في خدمة الطاولات
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الاثنين 27 يوليو 2020 07:54 مساءً
نائب وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان الأمريكية ويستعرضان الشراكة الاستراتيجية
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الاثنين 27 يوليو 2020 07:54 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
اسأل مع دعاء نموذج مشرف جدا للسيدة المصرية دكتور زينب علوب خرجت من منطقة الدويقة ومدى مساعدتها للناس
مصر
Al Nahar TV
الخميس 23 يوليو 2020 10:24 مساءً
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