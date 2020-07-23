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"النيابة العامة" تحقق في قضية إيواء مجموعة من الأطفال مجهولي الهوية

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"النيابة العامة" تحقق في قضية إيواء مجموعة من الأطفال مجهولي الهوية "النيابة العامة" تحقق في قضية إيواء مجموعة من الأطفال مجهولي الهوية
في شقة سكنية تملكها سيدة آسيوية تمتهن توليد المخالفات ورعاية أطفالهن

تحقق النيابة العامة في قضية إيواء مجموعة من الأطفال مجهولي الهوية، في إحدى الشقق السكنية بجدة، بعد أن تم إيقاف عددٍ من المتهمين على خلفية هذه القضية.

وتفصيلاً، قال المتحدث الرسمي للنيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني، في مداخلة هاتفية على قناة : "دائرة النيابة العامة في جدة تحقق حاليًا في قضية تتعلق بشقة سكنية تعود ملكيتها لسيدة آسيوية، حيث عثرت الأجهزة الأمنية داخل الشقة على مجموعة من الأطفال من جنسيات عربية، مجهولي الهوية".

وأضاف أن "تحقيقات النيابة ما تزال قائمة، والمؤشرات الأولية تدل على أن هذه السيدة تمتهن توليد المقيمات غير النظاميات، وتقوم برعاية هؤلاء الأطفال في غياب أمهاتهم للعمل".

وتابع: "الأطفال حاليًا تحت الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة، والتحقيقات مستمرة".

العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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