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الجهات الأمنية تحقق مع "رجل أمن" امتطى ناقة متجولاً بها في شوارع العاصمة المقدسة

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الجهات الأمنية تحقق مع "رجل أمن" امتطى ناقة متجولاً بها في شوارع العاصمة المقدسة الجهات الأمنية تحقق مع "رجل أمن" امتطى ناقة متجولاً بها في شوارع العاصمة المقدسة

الجهات الأمنية تحقق مع

كشفت مصادر لـ"سبق" تفاصيل مقاطع الفيديو المتداولة خلال الساعات القليلة الماضية؛ والذي ظهر فيها شخص مرتديًا زيًا أمنيًا وهو يمتطي ناقة متجولاً بها في أحد شوارع مكة المكرمة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم القبض على الشخص، وضبطه، بعدما امتطى الناقة من حي الزاهر وصولاً إلى حي العزيزية.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن ذلك الشخص قد يكون معتلاً نفسيًا، ومن المقرر أن تصدر شرطة المنطقة بيانًا حول الأمر.

وكان عددٌ من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديوهات يظهر من خلالها رجل أمن وهو راكب على راحلة "ناقة" ويتجول بها في أحد الشوارع بمكة المكرمة.الجهات الأمنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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