أخبار عاجلة

"كورونا" يقفز بعدد الإصابات في إسبانيا إلى 278.782 -
بالصور.. أمطار متفاوتة على مهد الذهب ومراكزها تسيل الأودية والشعاب -
الاتحاد الآسيوي: لاعب الهلال "قوميز" يمتلك غريزة قاتلة في مواجهة المرمى -
وزير الموارد البشرية يعلن إطلاق خدمة أضحية العيد للراغبين في التوكيل لدفعها -
"هداده" نجران تناشد وزير النقل إنهاء معاناتهم مع الطريق المؤدي لمنازلهم -
الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة تابعة لقواتنا سقطت في الأراضي اللبنانية -
بالفيديو : سماع دوي انفجارات وإطلاق نار جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يعلن عن "حادث أمني" -
تونس: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا" -
الطائف.. معاقبة مقهى شغّل سيدات في خدمة الطاولات -
نائب وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان الأمريكية ويستعرضان الشراكة الاستراتيجية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"صحة الطائف" تطلق مبادرة سفراء التوعية الصحية بعدد من اللغات

Print
"صحة الطائف" تطلق مبادرة سفراء التوعية الصحية بعدد من اللغات "صحة الطائف" تطلق مبادرة سفراء التوعية الصحية بعدد من اللغات
لاقت التجربة قبولاً في أوساط المقيمين لسهولة إيصال النصائح الصحية

أطلقت صحة الطائف ممثلة في التوعية الصحية مبادرة سفراء التوعية الصحية بعدد من اللغات التي تم طرحها في اجتماع المدن السياحية ( عسير - الباحة - الطائف )، وذلك بتوجيهات من مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف.

وتفصيلاً، تهدف المبادرة إلى التوعية الصحية الميدانية بعدد من اللغات من خلال التجربة التطوعية لفريق "ظل" التطوعي بالشراكة مع التوعية الصحية بصحة الطائف ليتم توثيقها وتعميمها لباقي مدن المملكة.

ولاقت التجربة قبولاً في أوساط المقيمين وذلك لسهولة إيصال النصائح الصحية التوعوية.صحة الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"كورونا" يقفز بعدد الإصابات في إسبانيا إلى 278.782

"كورونا" يقفز بعدد الإصابات في إسبانيا إلى 278.782

بالصور.. أمطار متفاوتة على مهد الذهب ومراكزها تسيل الأودية والشعاب

بالصور.. أمطار متفاوتة على مهد الذهب ومراكزها تسيل الأودية والشعاب

الاتحاد الآسيوي: لاعب الهلال "قوميز" يمتلك غريزة قاتلة في مواجهة المرمى

الاتحاد الآسيوي: لاعب الهلال "قوميز" يمتلك غريزة قاتلة في مواجهة المرمى

وزير الموارد البشرية يعلن إطلاق خدمة أضحية العيد للراغبين في التوكيل لدفعها

وزير الموارد البشرية يعلن إطلاق خدمة أضحية العيد للراغبين في التوكيل لدفعها

شبكة عيون الإخبارية