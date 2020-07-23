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رابطة دوري المحترفين تعلن خروج مديرها التنفيذي من المستشفى

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رابطة دوري المحترفين تعلن خروج مديرها التنفيذي من المستشفى رابطة دوري المحترفين تعلن خروج مديرها التنفيذي من المستشفى

رابطة دوري المحترفين تعلن خروج مديرها التنفيذي من المستشفى

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين خروج مديرها التنفيذي عبد العزيز الحميدي من المستشفى بعد العارض الصحي.

وقال الحساب الرسمي للرابطة على موقع "تويتر" :" أعضاء مجلس إدارة ومنسوبي رابطة الدوري السعودي للمحترفين يهنئون عبد العزيز الحميدي الرئيس المكلف بمناسبة خروجه من المستشفى بعد العارض الصحي الذي ألم به في الظهر متمنين له الشفاء العاجل".

من جانبه نشر الحميدي تغريدة عبر حسابه في "تويتر" أكد فيها إصابته بانزلاق غضروفي، كما وجه الشكر للأمير عبدالعزيز الفيصل وزير الرياضة لمتابعته لحالته قائلاً :" بفضل الله ومنّته غادرت المستشفى أمس بعد إصابتي بانزلاق غضروفي، مع توصية الأطباء بضرورة الراحة التامة لمدة أسبوعين.

وتابع: كل الشكر لوزير الرياضة على اهتمامه ومتابعته لحالتي أولاً بأول كما هي عادته مع كل الرياضيين، وأشكر كل من سأل بالاتصال أو الحضور.. لا حرمكم الله الأجر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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