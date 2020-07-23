أخبار عاجلة

"كورونا" يقفز بعدد الإصابات في إسبانيا إلى 278.782 -
بالصور.. أمطار متفاوتة على مهد الذهب ومراكزها تسيل الأودية والشعاب -
الاتحاد الآسيوي: لاعب الهلال "قوميز" يمتلك غريزة قاتلة في مواجهة المرمى -
وزير الموارد البشرية يعلن إطلاق خدمة أضحية العيد للراغبين في التوكيل لدفعها -
"هداده" نجران تناشد وزير النقل إنهاء معاناتهم مع الطريق المؤدي لمنازلهم -
الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة تابعة لقواتنا سقطت في الأراضي اللبنانية -
بالفيديو : سماع دوي انفجارات وإطلاق نار جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يعلن عن "حادث أمني" -
تونس: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا" -
الطائف.. معاقبة مقهى شغّل سيدات في خدمة الطاولات -
نائب وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان الأمريكية ويستعرضان الشراكة الاستراتيجية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المرحلة الثالثة لعودة الحياة الطبيعية.. الكويت تخفف المزيد من قيود "كورونا"

Print
المرحلة الثالثة لعودة الحياة الطبيعية.. الكويت تخفف المزيد من قيود "كورونا" المرحلة الثالثة لعودة الحياة الطبيعية.. الكويت تخفف المزيد من قيود "كورونا"
تبدأ الثلاثاء المقبل بعد تأخرها أسبوعاً

المرحلة الثالثة لعودة الحياة الطبيعية.. الكويت تخفف المزيد من قيود

قرر مجلس الوزراء الكويتي اليوم (الخميس)، البدء في المرحلة الثالثة من خطة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، التي تتضمن تشغيل سيارات الأجرة والفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية اعتباراً من الثلاثاء المقبل، بحسب ما ذكر الناطق الرسمي باسم طارق المزرم، في بيان نقلته "رويترز".

وتتضمن المرحلة الثالثة، التي كان مقرراً أن تبدأ الثلاثاء الماضي، لكنها تأخرت أسبوعا، رفع الطاقة التشغيلية للمصالح الحكومية إلى 50 في المئة من عدد العاملين بها كحد أقصى، من ثلاثين بالمئة حالياً.

وتشمل خطة العودة للحياة الطبيعية، مثلما أعلنتها الحكومة في مايو (أيار)، خمس مراحل تمتد كل منها ثلاثة أسابيع كحد أدنى، بدءاً من 31 مايو، وكانت المرحلة الثانية قد تأخرت تسعة أيام. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هل الوقت مناسب للسفر قبل ظهور لقاح لفيروس كورونا؟

هل الوقت مناسب للسفر قبل ظهور لقاح لفيروس كورونا؟

هل الوقت مناسب للسفر قبل ظهور لقاح لفيروس كورونا؟

هل الوقت مناسب للسفر قبل ظهور لقاح لفيروس كورونا؟

كورونا يصيب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية

كورونا يصيب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية

إيداع: تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال

إيداع: تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال

شبكة عيون الإخبارية