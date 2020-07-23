حبس رئيس جامعة سوهاج وعزله من وظيفته لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

قضت الدائرة الثانية بمحكمة بندر سوهاج الجزئية، بحبس رئيس جامعة سوهاج، سنة مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا والعزل من الوظيفة في الدعوى رقم 2338 لسنة 2020 جنح قسم ثان سوهاج، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي.

وألزمت المحكمة المشكو في حقه أحمد عزيز، بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، فضلًا عن مصروفات الدعوتين المدنية والجنائية وخمسون جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى محمود فراج، وحضور طه الجيلاني وكيل النائب العام، وأمانة سر كارم محمود.

وطلب المدعي بالحق المدني بتوقيع أقصى عقوبة على رئيس جامعة سوهاج طبقًا لنص المادة 123 من قانون العقوبات، لأنه في غضون شهر فبراير 2020 بدائرة قسم ثان سوهاج امتنع عمدًا عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر في الدعوى رقم 7897 لسنة 4 ق الصادر من مجلس الدولة – محكمة القضاء الإداري بسوهاج حال كونه مختص بتنفيذ هذا الحكم، استعمل سلطاته في وقف تنفيذ الحكم، فيما تضمنه من تخصيص قطعة أرض لجامعة سوهاج لإقامة منشآت للجامعة والمملوكة للمدعين.

كما طالب المدعي القضاء بكف منازعة المدعى عليهم بصفتهم ومنع تعرضهم بصفتهم للمدعين في ملكيتهم الخاصة من أراضي التداعي مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وكانت جامعة سوهاج أصدرت القرار رقم 503 لسنة 2007 بتخصيص قطعة أرض مملوكة للمدعين لإقامة منشآت عليها لصالح الجامعة بالمخالفة على أنها أملاك دولة، إذ ثبت ملكية المدعي بالحق المدني الراهن وأخرين لتلك الأراضي ولم تنزع منهم، وأن ملكية تلك الأراضي خاصة بالمدعي بالحق المدني وأخرين وليست أملاك دولة.