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جامعة "الحفر" تعلن نتائج القبول المبدئي في برامج الدراسات العليا

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جامعة "الحفر" تعلن نتائج القبول المبدئي في برامج الدراسات العليا جامعة "الحفر" تعلن نتائج القبول المبدئي في برامج الدراسات العليا
دعت العمادة المرشحين إلى استكمال الإجراءات وتعبئة النماذج

جامعة

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة حفر الباطن نتائج القبول المبدئي في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1442هـ، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية على الرابط: http://sis.uhb.edu.sa/psp/hcs9prd/?cmd=login&languageCd=ARA&

ودعت العمادة المرشحين والمرشحات إلى استكمال إجراءات القبول المشتملة على تسديد رسوم الفصل الدراسي الأول في موعد أقصاه يوم الخميس 16/ 12/ 1441 هــ، وتعبئة نموذج القبول وإرساله إلى البريد الإلكتروني: dgsbillings@uhb.edu.sa مع إرفاق الايصال في بوابة القبول.

يشار إلى أن عدد المتقدمين للقبول في برامج الماجستير بلغ 1124 متقدمًا ومتقدمة، وبلغ عدد المتقدمين في برامج الدبلوم العالي 194 متقدمًا ومتقدمة. وتضمنت برامج الدراسات العليا: ماجستير التمريض الباطني الجراحي، ماجستير إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات، ماجستير التربية في الطفولة المبكرة، ماجستير التربية في التوجيه والإرشاد التربوي، ماجستير المناهج وطرق التدريس، ماجستير القيادة التربوية (حفر الباطن-الخفجي)، ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي (حفر الباطن-الخفجي). واشتملت برامج الدبلوم العالي على: الدبلوم العالي في الإرشاد الأسري، الدبلوم العالي في الموارد البشرية، الدبلوم العالي في المحاماة (حفر الباطن-الخفجي).جامعة حفر الباطن برامج الدراسات العليا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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