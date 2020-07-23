أخبار عاجلة

تونس: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا" -
الطائف.. معاقبة مقهى شغّل سيدات في خدمة الطاولات -
نائب وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان الأمريكية ويستعرضان الشراكة الاستراتيجية -
إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في مركز الحسي بأملج -
حصيلة إصابات "كورونا" في إندونيسيا تتجاوز 100 ألف -
14 علامة تشير إلى أن أصحابها قد يكونون من متعاطي المخدرات -
8 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في الأردن إلى 1.176 -
الجزائر: إصابة 616 شخصًا جديدًا بـ"كورونا" ووفاة 8 -
السجن 15 عاماً أو غرامة تصل لمليون ريال عقوبة جريمة الاتجار بالأشخاص -
بلجيكا تعيد تشديد إجراءات "كورونا" بعد ارتفاع الإصابات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"أمين الجوف" يوقّع 11 عقدًا استثماريًّا بقيمة تتجاوز خمسة ملايين ريال‎

Print
"الشرعان": الأمانة حرصت على طرح كل المواقع والفرص الاستثمارية المتاحة

وقّع أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، 11 عقدًا استثماريًّا مع عدد من المستثمرين والمؤسسات والشركات الوطنية، بقيمة إيجارات وعائدات تتجاوز الخمسة ملايين ريال لإجمالي مدد العقود، في مجالات مختلفة من المشاريع الاستثمارية.

وأكد المهندس "الشرعان" أن طرح أمانة المنطقة لفرص الاستثمار يؤكد حجم الدعم والتشجيع الذي يقدمه أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز للاستثمار والمستثمرين وتوجيهات الدائمة بتسهيل إجراءات المستثمرين، والعمل على تقديم مزيد من الفرص الاستثمارية لرجال وسيدات الأعمال من داخل وخارج المنطقة.

وأوضح عقب توقيع العقود أن الأمانة حرصت على طرح كل المواقع والفرص الاستثمارية المتاحة، في مختلف المجالات، أمام المستثمرين؛ في إطار الشراكة مع القطاع الخاص للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين؛ مؤكدًا طرح المزيد من الفرص النوعية في المنطقة وأن المنطقة ما زالت تحتاج لمزيد من الأنشطة الهامة.

وحث "الشرعان" المستثمرين على الاستثمار بمنطقة الجوف؛ لافتًا إلى أن الأمانة على استعداد لإزالة أي عوائق إن وجدت وتسهيل إجراءات الاستثمار بما يتوافق مع لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة مؤخرًا.

وقدم "الشرعان" شكره لأمير منطقة الجوف ونائبه، ولوزير الشؤون البلدية والقروية على ما يحظى به القطاع البلدي من دعم ومتابعة؛ مبينًا أن الأمانة لديها المزيد من المواقع الاستثمارية التي ستعمل على طرحها خلال الفترة المقبلة من خلال تطبيق "فرص".

الجوف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تونس: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا"

تونس: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا"

الطائف.. معاقبة مقهى شغّل سيدات في خدمة الطاولات

الطائف.. معاقبة مقهى شغّل سيدات في خدمة الطاولات

نائب وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان الأمريكية ويستعرضان الشراكة الاستراتيجية

نائب وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان الأمريكية ويستعرضان الشراكة الاستراتيجية

إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في مركز الحسي بأملج

إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في مركز الحسي بأملج

شبكة عيون الإخبارية