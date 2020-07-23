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المدينة.. رفع ٢٥٠ مركبة تالفة من الطرق والأحياء لتحسين المشهد الحضاري

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المدينة.. رفع ٢٥٠ مركبة تالفة من الطرق والأحياء لتحسين المشهد الحضاري المدينة.. رفع ٢٥٠ مركبة تالفة من الطرق والأحياء لتحسين المشهد الحضاري
تحرك ضمن برامج "الأمانة" لإزالة التشوه البصري ودعوة للإبلاغ عن المخالفات

المدينة.. رفع ٢٥٠ مركبة تالفة من الطرق والأحياء لتحسين المشهد الحضاري

رفعت أمانة منطقة المدينة المنورة، ٢٥٠ مركبة وهياكل سيارات "تالفة" من الطرق والأحياء والمجمعات الصناعية ومحطات الوقود، خلال شهر ذي القعدة الماضي؛ وذلك ضمن برامجها لتعزيز جودة الحياة وإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري في المدينة المنورة.

ودعت أمانة المدينة المنورة إلى أهمية التعاون والإبلاغ عن أي مظهر من مظاهر التشوه البصري، أو أي مخالفات؛ من خلال الاتصال على مركز البلاغات الموحد (940)، أو تقديم بلاغ عبر تطبيق "بلدي 940" المتوافر في متاجر الأجهزة الذكية.أمانة منطقة المدينة المنورة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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