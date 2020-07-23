جازان.. نجاح جراحة معقدة في قاع الجمجمة لطفل تعرض لحادث سير

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مكث تحت المتابعة الطبية الفائقة حتى تحسنت حالته وسُمِح له بالمغادرة

نجح -بفضل الله- فريق جراحة الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة بقسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الملك فهد المركزي في جازان، في إجراء عملية جراحية معقدة لطفل عقب تعرضه لحادث سير مروري تسبب له في كسور وتهتك في الجهة اليمنى في قاع الجمجمة من أول الجيب الأنفي الغربالي الأمامي، إلى نهاية الجيب الأنفي الغربالي الخلفي، مع هبوط في الدماغ وطبقة السحايا وسيلان في السائل النخاعي.

وخضع الطفل فور وصوله المستشفى للفحوصات الطبية اللازمة، ثم أجريت له عملية ترميم في قاع الجمجمة بالمنظار الأنفي مع استعمال وصلة من اللفافة الفخذية والشحم الفخذي مع بعض المواد الطبية المصنعة والغراء الطبي.

ومكث الطفل تحت المتابعة الطبية الفائقة حتى تحسنت حالته الصحية وسُمِح له بمغادرة المستشفى وهو بأتم صحة وعافية ولله الحمد.مستشفى الملك فهد جازان جراحة