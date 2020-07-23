ترامب: بايدن لا يتمتع بذكاء حاد.. والأخير: أنت أول رئيس عنصري لأمريكا

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قال: عليه اجتياز اختبار لتحديد القدرات الذهنية.. فعلتها أنا في العام الماضي

يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن قادة روسيا والصين شديدو الذكاء؛ على العكس من منافسه في الانتخابات الرئاسية جو بايدن.

وقال ترامب في هذا الشأن: "يجب أن يكون لدينا شخص حاد الذكاء في منصب الرئيس. هذا الشخص (يقصد بايدن) ليس حاد الذكاء. الرئيس الصيني شي جين بينغ حاد الذكاء، الرئيس بوتين حاد الذكاء، أردوغان حاد الذكاء. بين أولئك الذين يجب التعامل معهم، لا يوجد من لا يتمتع بذكاء حاد".

وفي حوار مع قناة "فوكس نيوز"، رأى الرئيس الأمريكي ترامب أنه لا يجب انتخاب شخص لمنصب الرئيس لا يكون 100% حاد الذكاء.

وتباهى ترامب بأنه اجتاز في العام الماضي بامتياز اختبارًا لتحديد القدرات الذهنية؛ مضيفًا أن "على بايدن أن يجتاز مثل هذا الاختبار.. عليك أن تثبت للناس في هذا البلد أن الشخص الذي يجري انتخابه للقيادة حاد الذكاء. لأننا نتعامل مع أناس سيفعلون أشياء سيئة للغاية لبلدنا إذا أتيحت لهم الفرصة.. وعليكم أن تكونوا أشد ذكاء منهم. ولذلك يتعين على بايدن أن يجتاز هذا الاختبار، أو أي اختبار مماثل".

يُذكر أن جو بايدن، سيصبح في حال انتخابه، أكبر رئيس للولايات المتحدة سنًّا في التاريخ، وسيكون له من العمر 78 عامًا، أي أكبر من ترامب بأربع سنوات.

ووصف جو بايدن، المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الرئيس الحالي الجمهوري، دونالد ترامب، بأنه أول عنصري يُنتخب رئيسًا للولايات المتحدة.

وسئل بايدن خلال مؤتمر عبر الإنترنت مع ناخبين، عن موقفه من تسمية ترامب الفيروس التاجي بـ"الفيروس الصيني" أو "فيروس ووهان"؛ فأجاب قائلًا: إن الرئيس "يزرع العنصرية".

وتابع بايدن منتقدًا الرئيس الأمريكي ترامب بقوله: "إن الطريقة التي يتعامل بها مع الناس بناء على لون بشرتهم، وأصلهم القومي، ومن أين أتوا، مقززة تمامًا".

وأضاف بايدن: "لم يفعل ذلك أي رئيس جمهوري، ولا أي رئيس ديمقراطي. كان لدينا عنصريون، هم وجدوا. حاولوا أن يتم انتخابهم للرئاسة، وهو (ترامب) كان أول من فعل ذلك".

واستهجنت حملة ترامب، الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، على الفور ما صدر عن بايدن.

ووفق "رويترز"، ردت كاترينا بيرسون، وهي من كبار مستشاري حملة ترامب، واصفة تصريحات بايدن بأنها "إهانة لذكاء الناخبين السود"؛ مضيفة أن ترامب "يحب الجميع... ويعمل بجد لتمكين جميع الأمريكيين".الرئيس الأمريكي دونالد ترامب