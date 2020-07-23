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"الأرصاد": سحب رعدية على نجران.. والمدني: لا تقتربوا من بطون الأودية

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"الأرصاد": سحب رعدية على نجران.. والمدني: لا تقتربوا من بطون الأودية "الأرصاد": سحب رعدية على نجران.. والمدني: لا تقتربوا من بطون الأودية
تصحبها رياح وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية في حالة تستمر حتى الـ6 مساء

أرشيفية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (شرورة، ويدمة، وحبونا، وبدر الجنوب)، وتستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـسادسة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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