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تصل لـ1000 جنيه و10% زيادة كل عامين.. ننشر رسوم النظافة الجديدة "تشمل الأرض الفضاء"
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السبت 25 يوليو 2020 09:38 مساءً
الأمن العام: إيقاع العقوبة على 16 شخصًا بواقع 10000 ريال لكل منهم لمخالفتهم دخول المشاعر المقدسة دون تصريح
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السبت 25 يوليو 2020 09:21 مساءً
شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها!
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السبت 25 يوليو 2020 09:21 مساءً
تنطلق مساء غدٍ بجامعة الملك سعود.. "نقاء" تطلق حملتها التوعوية بأضرار التدخين
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السبت 25 يوليو 2020 09:21 مساءً
شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها!
-
السبت 25 يوليو 2020 09:00 مساءً
تنطلق مساء غدٍ بجامعة الملك سعود.. "نقاء" تطلق حملتها التوعوية بأضرار التدخين
-
السبت 25 يوليو 2020 09:00 مساءً
بالفيديو .. 5 قصص مصورة تحكي تكاتف الشعب السعودي وتلاحمه
-
السبت 25 يوليو 2020 09:00 مساءً
المولد يؤكد : الاستفادة كانت كبيرة من معسكر أبها
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السبت 25 يوليو 2020 09:00 مساءً
وزير الطاقة يفتتح ورشة العمل المشتركة بين منظومة الطاقة و"نيوم"
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السبت 25 يوليو 2020 09:00 مساءً
"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال
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السبت 25 يوليو 2020 09:00 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مشاهد جديدة لحوت عملاق عالق في شبكة صيد الأسماك
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 23 يوليو 2020 09:13 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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