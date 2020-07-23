أخبار عاجلة

تصل لـ1000 جنيه و10% زيادة كل عامين.. ننشر رسوم النظافة الجديدة "تشمل الأرض الفضاء" -
الأمن العام: إيقاع العقوبة على 16 شخصًا بواقع 10000 ريال لكل منهم لمخالفتهم دخول المشاعر المقدسة دون تصريح -
شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها! -
تنطلق مساء غدٍ بجامعة الملك سعود.. "نقاء" تطلق حملتها التوعوية بأضرار التدخين -
شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها! -
تنطلق مساء غدٍ بجامعة الملك سعود.. "نقاء" تطلق حملتها التوعوية بأضرار التدخين -
بالفيديو .. 5 قصص مصورة تحكي تكاتف الشعب السعودي وتلاحمه -
المولد يؤكد : الاستفادة كانت كبيرة من معسكر أبها -
وزير الطاقة يفتتح ورشة العمل المشتركة بين منظومة الطاقة و"نيوم" -
"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لا مكان لضعاف النفوس.. إزالة مليوني م٢ تعديات على أراضٍ حكومية بالطائف

Print
أسوار وغرف صفيح وحظائر مواشٍ ومنشآت سكنية وأحواش أقامها المحدثون

لا مكان لضعاف النفوس.. إزالة مليوني م٢ تعديات على أراضٍ حكومية بالطائف

واصلت بلدية الطائف الجديد الفرعية، حملاتها الميدانية على الإحداثات والتعديات بالأراضي الحكومية البيضاء، والتي تم استغلالها بشكل غير نظامي بمواقع مختلفة شمال الطائف، ولوحظ قيام المحدثين بإنشاء أسوار وغرف من الصفيح، وحظائر للمواشي، ومنشآت سكنية، وأحواش وعقوم ترابية ومظلات وأسواق عشوائية لبيع المواشي في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات والتي استوجبت التعامل الفوري معها.

وأزالت آليات أمانة الطائف تعديات على أكثر من 2 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية بنطاق بلدية الطائف الجديد، ضمن الجهود المتواصلة لإزالة الإشغالات المخالفة عن الأراضي المخصصة للمشاريع التنموية والقطاعات الخدمية وفق الخطط المستقبلية للمدينة.

وأوضحت أمانة الطائف، أن العديد من أعمال التعدي تهدف إلى حيازة الأراضي وإقامة أشكال مختلفة من الإشغالات غير النظامية وتحويلها من أراضي مخصصة للمنفعة العامة لمواقع ذات منافع شخصية دون وجه حق.

وبيّنت الأمانة أن التعامل الفوري يطال كل التعديات على الأراضي الحكومية بأرجاء المحافظة مع تطبيق الأنظمة الرادعة بحق المحدثين؛ حيث تتم أعمال الإزالة الفورية عقب التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المخالفين بالتنسيق مع جهات الاختصاص والفِرَق الأمنية.

وأشارت أمانة الطائف، إلى أن ١١ بلدية فرعية ومكتبًا للخدمات البلدية تُسَيّر مراقبيها في جولات ميدانية يومية لرصد التعدي بكافة أشكاله على الأراضي الحكومية في مراحله الأولى والتعامل مع الأحداث المخالف فورًا؛ مبينة أن الأمانة لن تسمح بأي تجاوز على الأراضي الحكومية من قِبَل ضعاف النفوس، وهناك رصد مستمر على التعديات وتنسيق دائم مع شركاء الأمانة لضبطها واتخاذ اللازم حيالها.

لا مكان لضعاف النفوس.. إزالة مليوني م٢ تعديات على أراضٍ حكومية بالطائف

لا مكان لضعاف النفوس.. إزالة مليوني م٢ تعديات على أراضٍ حكومية بالطائف

لا مكان لضعاف النفوس.. إزالة مليوني م٢ تعديات على أراضٍ حكومية بالطائف

أمانة محافظة الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأمن العام: إيقاع العقوبة على 16 شخصًا بواقع 10000 ريال لكل منهم لمخالفتهم دخول المشاعر المقدسة دون تصريح

الأمن العام: إيقاع العقوبة على 16 شخصًا بواقع 10000 ريال لكل منهم لمخالفتهم دخول المشاعر المقدسة دون تصريح

شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها!

شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها!

تنطلق مساء غدٍ بجامعة الملك سعود.. "نقاء" تطلق حملتها التوعوية بأضرار التدخين

تنطلق مساء غدٍ بجامعة الملك سعود.. "نقاء" تطلق حملتها التوعوية بأضرار التدخين

شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها!

شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها!

شبكة عيون الإخبارية