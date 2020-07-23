الغذاء والدواء: لا دليل علمي يثبت خلوّ زيت سنام الإبل من الكوليسترول

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قالت الهيئة: يعامَل معاملة الدهون الحيوانية ويُنصح بالتقليل من استهلاكها

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه لا دليل علمي يُثبت خلوّ زيت سنام الإبل من الكوليسترول.

وقالت الهيئة في ردها على مقطع فيديو يتحدث عن زيت سنام الإبل ويدّعي أنه من الزيوت الخالية تمامًا من الكوليسترول: لا يوجد أي دليل علمي مثبت بأن زيت سنام الإبل خالٍ من الكوليسترول،

وأضافت: كما نود التوضيح أن مثل هذا النوع من الدهون يعامل معاملة الدهون الحيوانية أي دهون مشبعة، والتي ينصح بالتقليل من استهلاكها نظرًا لارتباط الاستهلاك المفرط منها بارتفاع معدلات أمراض القلب والشرايين.

وتابعت: فيما يتعلق بالادعاءات الخاصة بالكوليسترول، فيجب أن تخضع هذه الادعاءات للائحة الفنية السعودية رقم 2333 SFDA.FD "اشتراطات الأغذية ذات الادعاءات الصحية والتغذوية".هيئة الغذاء والدواء