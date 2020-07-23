أخبار عاجلة

تصل لـ1000 جنيه و10% زيادة كل عامين.. ننشر رسوم النظافة الجديدة "تشمل الأرض الفضاء" -
الأمن العام: إيقاع العقوبة على 16 شخصًا بواقع 10000 ريال لكل منهم لمخالفتهم دخول المشاعر المقدسة دون تصريح -
شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها! -
تنطلق مساء غدٍ بجامعة الملك سعود.. "نقاء" تطلق حملتها التوعوية بأضرار التدخين -
شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها! -
تنطلق مساء غدٍ بجامعة الملك سعود.. "نقاء" تطلق حملتها التوعوية بأضرار التدخين -
بالفيديو .. 5 قصص مصورة تحكي تكاتف الشعب السعودي وتلاحمه -
المولد يؤكد : الاستفادة كانت كبيرة من معسكر أبها -
وزير الطاقة يفتتح ورشة العمل المشتركة بين منظومة الطاقة و"نيوم" -
"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الغذاء والدواء: لا دليل علمي يثبت خلوّ زيت سنام الإبل من الكوليسترول

Print
الغذاء والدواء: لا دليل علمي يثبت خلوّ زيت سنام الإبل من الكوليسترول الغذاء والدواء: لا دليل علمي يثبت خلوّ زيت سنام الإبل من الكوليسترول
قالت الهيئة: يعامَل معاملة الحيوانية ويُنصح بالتقليل من استهلاكها

الغذاء والدواء: لا دليل علمي يثبت خلوّ زيت سنام الإبل من الكوليسترول

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه لا دليل علمي يُثبت خلوّ زيت سنام الإبل من الكوليسترول.

وقالت الهيئة في ردها على مقطع يتحدث عن زيت سنام الإبل ويدّعي أنه من الزيوت الخالية تمامًا من الكوليسترول: لا يوجد أي دليل علمي مثبت بأن زيت سنام الإبل خالٍ من الكوليسترول،

وأضافت: كما نود التوضيح أن مثل هذا النوع من الدهون يعامل معاملة الدهون الحيوانية أي دهون مشبعة، والتي ينصح بالتقليل من استهلاكها نظرًا لارتباط الاستهلاك المفرط منها بارتفاع معدلات أمراض القلب والشرايين.

وتابعت: فيما يتعلق بالادعاءات الخاصة بالكوليسترول، فيجب أن تخضع هذه الادعاءات للائحة الفنية رقم 2333 SFDA.FD "اشتراطات الأغذية ذات الادعاءات الصحية والتغذوية".هيئة الغذاء والدواء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. 5 قصص مصورة تحكي تكاتف الشعب السعودي وتلاحمه

بالفيديو .. 5 قصص مصورة تحكي تكاتف الشعب السعودي وتلاحمه

بالفيديو .. 5 قصص مصورة تحكي تكاتف الشعب السعودي وتلاحمه

بالفيديو .. 5 قصص مصورة تحكي تكاتف الشعب السعودي وتلاحمه

بالفيديو: هطول أمطار على بعض أحياء المدينة المنورة

بالفيديو: هطول أمطار على بعض أحياء المدينة المنورة

بالفيديو: هطول أمطار على بعض أحياء المدينة المنورة

بالفيديو: هطول أمطار على بعض أحياء المدينة المنورة

شبكة عيون الإخبارية